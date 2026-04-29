El Mallorca, al límite: cinco jornadas para evitar el descenso

El Mallorca está obligado a dar la talla si no quiere caer a la Segunda División. La dolorosa derrota en Mendizorroza (2-1) ha enrarecido un ambiente que estaba relativamente calmado tras haber sumado siete de los últimos nueve puntos en juego, frente a Real Madrid (2-1), Rayo (2-0) y Valencia (1-1). Lo peor no fue regresar de vacío, algo que entra dentro de lo posible, sino las dudas que generó su nefasta imagen en la segunda parte, sin valentía ni intensidad, tal y como reconoció el propio técnico Martín Demichelis.

Quedan cinco jornadas y lo mejor es que los bermellones siguen dependiendo de sí mismos, pero el calendario no es precisamente de los que invitan al optimismo por una sencilla razón: son el peor visitante de la Liga y tres de estos encuentros son lejos de Son Moix.

Las cartas están boca arriba en un final de Liga que será de emociones fuertes. Además, el ritmo de puntuación de los equipos de la zona baja se ha multiplicado en las últimas semanas y todo hace indicar que 40 puntos, la cifra que se suele fijar a principio de temporada para la salvación, no van a ser suficientes para salvar la categoría.

La jornada 32 ha dejado una lista evidente de ganadores y perdedores. Alavés, Elche y Valencia han ganado sus respectivos compromisos y pueden respirar, aunque ni mucho menos tienen el trabajo completado, mientras que el propio Mallorca y Girona, que se verán las caras este viernes en Montilivi, han encajado derrotas duras. Eso sí, la peor parte se la han llevado Oviedo y Sevilla. Los carbayones encajaron una derrota que les acerca al descenso a Segunda, mientras que el cuadro hispalense cayó sobre la bocina en El Sadar, haciendo que termine la jornada en descenso por primera vez esta temporada.

En cualquier caso, todo se decidirá en cinco jornadas finales de auténtico infarto, en las que los rivales de cada uno y lo que tengan en juego, si es que hay algo en juego, va a tener mucho que decir en la pelea por la salvación. Es inevitable hacer cábalas a estas alturas de temporada y no es lo mismo medirse a un adversario al que le va la vida en ello que a otro que ya ha hecho los deberes y está esperando ponerse las chanclas y el bañador para ir a la playa.

El calendario del Mallorca tiene un poco de todo. El Girona saldrá con el cuchillo entre los dientes, y más en su casa, con la intención de ganar tranquilidad. El Villarreal ya ha certificado su billete para la Champions, por lo que el único aliciente sería garantizar una honrosa tercera plaza en la Liga, algo que puede ser anecdótico para el duelo en Son Moix.

El Getafe, una de las grandes revelaciones de la campaña, sueña con meterse en Europa, por lo que el encuentro en el campo azulón tampoco alimenta ilusiones, ni mucho menos. Y la penúltima jornada puede ser una auténtica final, aunque el problema es que se disputa en el Ciutat de València frente a un Levante que puede jugarse la vida o, en función de los últimos resultados, estar ya descendido. Todo apunta a que seguirá respirando, por lo que será el más difícil todavía para los de Mallorca.

Eso sí, después de todo, es vital que el Mallorca llegue a la última jornada dependiendo de sí mismo. El choque se jugará en Son Moix y todo apunta a que el Oviedo ya estará matemáticamente descendido. No es garantía de nada, pero los de rojo y negro deben aferrarse a la opción de llegar fuera de las tres últimas plazas a esta última jornada. Y en eso debe trabajar desde ya en un final de curso de máxima tensión.

Calendario final de los equipos que luchan por la salvación

Este es el camino que les queda a los diez equipos que, a falta de cinco jornadas para el final, buscan la permanencia.

Rayo Vallecano - 39 puntos

Getafe - Rayo

Rayo - Girona

Valencia - Rayo

Rayo - Villarreal

Alavés - Rayo

Valencia - 39 puntos

Valencia - Atlético

Athletic - Valencia

Valencia - Rayo

Real Sociedad - Valencia

Valencia - Barça

Espanyol - 39 puntos

Espanyol - Madrid

Sevilla - Espanyol

Espanyol -Athletic

Osasuna - Espanyol

Espanyol - Real Sociedad

Elche - 38 puntos

Celta - Elche

Elche - Alavés

Betis - Elche

Elche - Getafe

Girona - Elche

Girona - 38 puntos

Girona - Mallorca

Rayo - Girona

Girona - Real Sociedad

Atlético - Girona

Girona - Elche

Alavés - 36 puntos

Alavés - Athletic

Elche - Alavés

Alavés - Barça

Oviedo - Alavés

Alavés - Rayo

Mallorca - 35 puntos

Girona - Mallorca

Mallorca - Villarreal

Getafe - Mallorca

Levante - Mallorca

Mallorca - Oviedo

Sevilla - 34 puntos

Sevilla - Real Sociedad

Sevilla - Espanyol

Villarreal - Sevilla

Sevilla - Real Madrid

Celta - Sevilla

Levante - 33 puntos

Villarreal - Levante

Levante - Osasuna

Celta - Levante

Levante - Mallorca

Betis - Levante

Oviedo - 28 puntos