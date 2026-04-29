Ingo Volckmann: "Necesito gente que me ayude porque yo solo no puedo gastar dos millones cada temporada"

¿Está contento con la temporada?

Sí y no. Siempre tenemos un poco de mala suerte. No es una excusa, pero es así. Tenemos dos delanteros muy buenos: Florin y Jaume Tovar. Tovar ha estado tres o cuatro partidos sin jugar por lesión. Y Florín no está. Empezamos la temporada con dos buenos puntas y hacer goles es muy importante. Faltaba esto y por ello, en mi opinión, no hemos ganado la Liga. Si hubiéramos tenido a los dos, estoy seguro de que hubiésemos ganado la Liga. El Sant Andreu lo ha hecho muy bien, han sido campeones y les doy la enhorabuena. Nosotros tenemos otra vez un playoff. No es fácil clasificarse, mira al Barcelona. Hay muy buenos equipos hasta en esta categoría. Hemos quedado segundos y eso está bien.

El equipo llega bien al playoff, son cinco partidos seguidos ganando.

Llegamos muy bien, pero recuerdo también el año pasado que con el míster no habíamos perdido ni un partido y en el más importante perdimos. Yo no voy a decir nada porque siempre digo que vamos a subir. Este año no digo nada, vamos a ver qué pasa.

Otro que también está en playoff es el Poblense. ¿Les ha sorprendido?

Sí, segurísimo. Muchas veces tienes una sorpresa, pero tanto tiempo… Han estado ahí toda la temporada y han hecho muy buen trabajo, no puedes decir otra cosa. Ojalá que suban los dos equipos mallorquines.

«Si hubiésemos tenido a Florin con Tovar, estoy seguro de que hubiésemos ganado la Liga»

¿Acertaron manteniendo a Luis Blanco?

Sí, él ha hecho un gran trabajo. Es muy tranquilo, puedes hablar con él… Este año yo no he estado tanto porque tenía muchos asuntos de mi empresa en Alemania. Pero yo estoy contento con él. Patrick y Marc están cada día con Luis y me dicen que es un buen míster.

Ha hablado antes de Tovar y de Florín. Otro que ha destacado mucho es Moha Keita. ¿Se esperaban este rendimiento?

Al final de la última temporada mostró que es muy buen jugador. No empezó tan bien en esta, en mi opinión. Le faltaba un poquito de ritmo los primeros partidos. Pero ahora está muy en forma. Le necesitamos a él y a Tovar a su máximo nivel para subir. Tenemos muy buenos jugadores en cada posición. El míster también cambia mucho de sistema, a veces con tres atrás o con cuatro. Ves que todo el equipo puede jugar y esto también es clave para estar tan arriba.

¿Han llegado ofertas por Tovar?

No. Él está contento aquí y tiene contrato. Intentaremos llegar a un acuerdo. Y si no ascendemos, vamos a ver qué pasa.

Entonces, ¿depende de lo que pase en el playoff?

Son muchos jugadores que, si subimos, tienen contrato. Tiene gente que se fija en él con tantos goles. Pero como digo, si ascendemos, tiene contrato aquí. Entonces, vamos a subir y ya está. Aunque no tenía que decir eso (ríe).

¿Está satisfecho con la asistencia al estadio?

Siempre puedes mejorar, está claro. No siempre está lleno ni tenemos cada partido 4.000 como el Europa, por ejemplo. Pero tenemos aficionados que siempre vienen. Ahora, en los playoffs, seguro que va a venir más gente y es importante. Son muchos balearicos que en Sóller, por ejemplo, me dicen: ‘¡vamos presi!’. Y digo: ‘nunca te he visto en el estadio, ¡ven!’. Para el playoff vamos a mover a mucha gente porque es clave. Recuerdo los partidos en Son Malferit, que estaban muy cerca y había un ambiente brutal.

¿Siente el cariño de la afición?

Sí. Siempre tengo apoyo. Hasta con la gente del Mallorca, pero a la que le gusta el Baleares. El otro día me pitó un aficionado con un camión. Incluso en otro lugar, no sé en qué país era, me dijeron: ‘¡vamos Atlètic!’.

A la gente le llega a sorprender, después de once años que lleva, todo el dinero que ha puesto usted aquí. Ha pagado el césped, el estadio…

Sí, al final son once años y ya me duele más. La gente lo sabe. Me lo noto, como también en Alemania, la economía allí está muy mal. Todavía tengo suerte de que me va bien. Pero sí, me cuesta mucho dinero, es el único problema. Pero como digo, estoy aquí y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para el Atlético Baleares.

Entonces, ¿buscará un inversor o incluso un comprador?

Lo dije hace ya un año, necesito gente que me ayude porque yo solo no puedo gastar dos millones cada temporada. Yo he hecho esta inversión más la reforma del estadio, pero necesito gente que me ayude. No voy a dejar el club así, pero estoy buscando a alguien, no es un secreto. Estoy hablando ya con gente y vamos a ver si hay ayuda o no, porque el proyecto es interesante aquí en Mallorca. Es la isla más bonita que hay y estoy seguro de que vamos a encontrar una solución para el Baleares. Estamos en contacto con gente buena, hablaremos y miraremos que hay. Si no hay, vamos a seguir uno o dos años más, sin ningún problema. Pero en el futuro, necesito a alguien que me ayude. Es así.

¿Esa decisión dependerá de lo que pase en el playoff?

No. Ya son once años y puedes calcular fácil. Dos millones al año que he gastado aquí más el estadio. Tengo familia, he cambiado muchas cosas en Alemania, he vendido casi todas mis cosas, los hoteles… Tengo casi 60 años y ahora toca estar con la familia. Tengo el boxeo y el fútbol, siempre me están llamando al móvil (ríe). Ya ha llegado la hora de cambiar un poco las cosas. Pero como digo, vamos a encontrar siempre soluciones buenas para todos los sitios.

Ya se le ha escapado antes, aunque no quisiera decirlo. ¿Se atreve a hacer un pronóstico de las eliminatorias?

Este año vamos a jugar mejor. No diré que vamos a subir, porque he dicho eso muchas veces y ya prefiero callarme la boca. Vamos a ser el mejor Baleares posible y después influyen muchas cosas, como la suerte. Ojalá este año tengamos un poco.

«No voy a dejar el club así, pero estoy buscando a alguien, no es un secreto»

En cuanto al fútbol base, el contrato de Son Malferit con la Balear termina dentro de poco. ¿Cómo está ese tema?

¿Esto quién lo dice? ¿La Federación? Yo tengo un contrato que todavía es válido y va a ser de diez o veinte años más. Ahí podemos discutir mucho. Yo les entiendo, que es suyo, pero yo he hecho toda la obra y por esto me han dado el contrato. He hecho una inversión de más de 500 mil euros en este campo también. Siempre son dos partes. Pero como digo, tenemos buena relación y seguramente vamos a llegar a un acuerdo. El único club que no tiene campo somos nosotros y somos el segundo más grande de la isla. Tenemos Son Malferit porque yo he hecho la obra. Si no, el Baleares no tiene ni campo. Tenemos además el femenino, somos el primer equipo que tiene tantos. Hacemos también muchas cosas sociales con los niños. Y tan solo me dan palmaditas en el hombro. La Federación también ayuda, pero hasta que no tengamos una solución, nos quedamos en Son Malferit y ya está.

¿Lo da por hecho?

Ellos posiblemente lo vean diferente, entonces vamos a ver quién gana. No vamos a discutir, pero tenemos un sitio y un contrato. Yo nunca busco problemas, busco una solución. Conmigo siempre pueden hablar, tenemos una gran relación. Yo entiendo su intención, pero ellos también tienen que entender la nuestra. Vamos a buscar juntos que nos den uno o dos campos mínimo. Estamos cerca, pero de momento no tengo nada firmado. Hasta que no lo tenga, me quedo en Son Malferit.

«Tenemos Son Malferit porque yo he hecho la obra, si no, el Baleares no tiene ni campo»

Mucha gente le conoce en la isla porque es el presidente del Atlético Baleares. Pero usted ha estado más vinculado al boxeo que al fútbol.

Sí, porque yo vengo del kickboxing y me gustaba hacer deporte de combate. También jugaba al fútbol, pero nunca fui un buen jugador. Me encanta el combate desde hace tiempo, cuando empecé con 16 años. Personalmente, me gusta un poco más el boxeo o kickboxing que el fútbol.

¿Cómo está el tema de las entradas para el evento que organiza su empresa (Agon Sports) este viernes en el Pueblo Español?

Está bien. Los españoles que pelean traen a su gente, como 200 o 300 personas. Siempre falta un poco más y es el primer evento. Normalmente también queremos poner a dos o tres amateurs, que tienen su base aquí. La próxima vez, si hacemos un evento más, queremos mezclar gente de la isla con nuestros profesionales.

¿Qué potencial tiene Mallorca como sede del boxeo internacional?

En cuanto a eventos, aquí siempre está lleno. Es amateur, pero está lleno y funciona. Yo veo bastante potencial aquí. Y también buenos boxeadores.

Habrá dos títulos en juego. ¿Qué combate genera más expectación?

Normalmente, Samuel Carmona. Ya tuvo una vez la posibilidad de ganar el campeonato del mundo y no ganó porque se rompió la mano en el combate. El suyo, pienso que es el combate más importante. Pero Carlos Castillo, de peso pesado, también es muy importante.

¿Qué mensaje le traslada a alguien que no sea tan aficionado y pueda engancharse, y que esté pensando en ir a esta velada?

Les recomiendo ir. Primero porque el Pueblo Español es un sitio bastante bonito. Las entradas no son muy caras, 20 o 30 euros. Haces algo diferente y ves una buena velada. Puedes disfrutar de una noche de buen boxeo. Seguro que será un buen evento. n