Kickboxing
Analía Domínguez logra dos oros en su debut en el Nacional absoluto
La deportista de Cala d’Or lidera el éxito de la selección balear, que sumó once podios en Alicante
La mallorquina Analía Domínguez, deportista de Cala d’Or y una de las grandes referencias del kickboxing balear, se proclamó doble campeona de España en su estreno en la categoría sénior en los Nacionales celebrados en La Nucía (Alicante).
Domínguez, que llegaba a la cita después de haber sido número uno del ránquin mundial en categoría júnior, confirmó su enorme proyección con dos medallas de oro en las modalidades de kick-light y light-contact. Su actuación, en un campeonato que reunió a cerca de 800 deportistas, la sitúa entre los nombres destacados del panorama nacional.
El éxito de la mallorquina no fue un caso aislado en la selección balear, que sumó once medallas: cinco oros, dos platas y cuatro bronces. Tampoco para su club, el Agelai de Cala d’Or, que sumó otros dos títulos a cargo de Adrián Cobo, además de la plata de Sofyanne Zaryouh y sendos bronces de Nasr Allah Qannoubi y Ayoub Zaryouh. También participaron a buen nivel otros deportistas del Agelai, como Carlos Marín, Christian Valero, Mimoun Haji, Amine Khallad, Leo Martos y Mahamed Tahrioui.
Otros podios de Balears los consiguieron Jordi Marí (oro), Lucía Molina (plata) y Sara Riera y Javier Domínguez (bronce).
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