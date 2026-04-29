Alexander Bublik confirma su participación en el Mallorca Championships

Alexander Bublik jugará el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, según ha confirmado hoy la organización. El tenista kazajo, actual número 11 del ranking mundial, será uno de los participantes en el torneo ATP 250, que se disputará del 20 al 27 de junio en el Mallorca Country Club.

Bublik figuraba ya en la lista de inscritos de la edición de 2023, pero se vio obligado a causar baja a última hora tras un exigente recorrido competitivo que culminó con la conquista del título ATP en Halle apenas unos días antes. Tres años después, y plenamente comprometido con la temporada de hierba, el jugador de 28 años se prepara para debutar competitivamente en la isla.

“Tenía muchas ganas de jugar por fin en Mallorca”, señaló Bublik. “En 2023 pude conocer el torneo y ver las pistas, y eso me dejó con muchas ganas de volver. Ahora estoy realmente ilusionado con esta oportunidad”.

El Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships se disputa sobre pistas de hierba con certificación Wimbledon en el Mallorca Country Club de Santa Ponça y es, a día de hoy, el único torneo ATP sobre hierba que se celebra en el sur de Europa.

El director del torneo, Toni Nadal, celebró la confirmación de uno de los jugadores más carismáticos del circuito: “Alexander es uno de los tenistas más talentosos y espectaculares del ATP Tour. Nos alegra enormemente que finalmente pueda competir en Mallorca”.

La presencia de Bublik refuerza un cartel ya destacado para la edición de 2026. El torneo ha confirmado previamente la participación de Alejandro Davidovich Fokina, Frances Tiafoe, Nick Kyrgios, Yannick Hanfmann y Jan‑Lennard Struff, consolidando el creciente prestigio del evento dentro de la temporada de hierba.

“El elenco de jugadores anunciados hasta ahora refleja la calidad y la ambición del torneo”, destacó Edwin Weindorfer, CEO del grupo organizador e|motion Group. “Es una clara declaración de intenciones para la edición de 2026, y aún quedan nombres importantes por revelar”, reveló.

Las entradas para el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships están disponibles en www.ticket-onlineshop.com/ols/mallorca-championships/es.