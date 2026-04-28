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El Real Club Náutico de Palma entrega los galardones a los vencedores de La Larga de la PalmaVela

La regata offshore más exigente de la prueba, marcada por dos días de navegación y condiciones cambiantes, corona a sus ganadores en una edición muy disputada

Foto de familia de los vencedores.

Foto de familia de los vencedores. / María Muiña

Jaume A.

Tras la edición más disputada de La Larga, marcada por más de dos días de navegación y condiciones cambiantes a lo largo del recorrido por el archipiélago balear, el Real Club Náutico de Palma (RCNP) celebró este martes, día 28 de abril a las 19:00 horas, la entrega de trofeos de la regata offshore que ha inaugurado la 22ª Sandberg PalmaVela.

Como viene siendo habitual, los galardonados recibieron una de las piezas de la colección de premios de la PalmaVela, que este año tiene como protagonista al proyecto MARE, una iniciativa que promueve la conservación del mar Balear a través de la fotografía.

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Tras más de dos días de regata, los vencedores han sido el Tilakkhana II en IRC, el Intrigue en ORC 0, el Caro en ORC 1, el Kine en ORC 2-3, el Hydra-HM Hospitales en ORC A2, y en la clase Mini 6.50 el Ginjol de Felip Moll (CN Ciutadella) en la división Proto y el Magikarp de Tomás Ruiz (Barcelona International Sailing Center) en Mini Serie.

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