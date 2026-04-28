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El presidente del Consell de Mallorca recibe a las campeonas Farah El Bousairi y Shella Badaseraye

Llorenç Galmés destaca «el orgullo que supone para la isla contar con referentes deportivos de este nivel, campeona de Europa de peso supermosca y campeona de España de halterofilia, y que representan los valores del esfuerzo, la disciplina y la superación»

El presidente del Consell de Mallorca, Llorença Galmés, posa con Farah El Bousairi.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorença Galmés, posa con Farah El Bousairi. / Consell de Mallorca

Jaume A.

Palma

El Consell de Mallorca ha acogido este martes en el Palau del Consell la recepción institucional en reconocimiento a los recientes éxitos deportivos de las deportistas Farah El Bousairi, campeona de Europa de peso supermosca, y Shella Badaseraye, campeona de España de halterofilia, en un acto encabezado por el presidente de la institución, Llorenç Galmés, y en el cual también ha asistido el director insular d'Esports, Toni Prats.

Durante la recepción, el presidente Galmés les ha hecho entrega de una reproducción del mapa antiguo de Mallorca y ha destacado «el orgullo que supone para Mallorca contar con referentes deportivos de este nivel, que llevan el nombre de la isla por todo el mundo y representan los valores del esfuerzo, la disciplina y la superación».

Farah El Bousairi, que ha estado acompañada en la recepción por el presidente de la Federación de Boxeo de las Islas Baleares, Youba Sissokho, y el copromotor del III Trofeu Ciutat de Palma, Néstor Domínguez, ha sido homenajeada tras proclamarse campeona de Europa de peso supermosca, después de imponerse a Minerva Gutiérrez en un combate celebrado en el polideportivo Germans Escalas de Palma el pasado 18 de abril.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, posa con Shella Badaseraye.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, posa con Shella Badaseraye. / Consell de Mallorca

Por su parte, Shella Badaseraye ha sido homenajeada por su destacada actuación en el Campeonato de España Máster de Halterofilia disputado en Almería el pasado 12 de abril, donde volvió a hacer historia. La deportista mallorquina se proclamó campeona de España en la categoría femenina de -63 kg (Women 35), con una actuación brillante en la que levantó 70, 74 y 78 kg en arrancada, y 95 y 100 kg en dos tiempos.

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Además del título estatal, Badaseraye consiguió la segunda mejor clasificación absoluta en Women 35 y la tercera mejor marca femenina del campeonato, consolidándose como una de las grandes referentes nacionales de esta disciplina.

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