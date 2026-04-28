El Palma Futsal gana autoestima en Tudela

El Illes Balears Palma Futsal se llevó una buena dosis de autoestima de Tudela a costa del Ribera Navarra, que firmó su descenso matemático a Segunda División. Fue un partido sin historia, en el que los mallorquines fueron mejores de principio a fin a pesar de no contar en sus filas con Rivillos, Fabinho ni Alisson, que se quedaron en la isla por precaución (3-7).

El técnico, Antonio Vadillo, reclamaba en la previa que otros jugadores debían dar un paso hacia adelante en duelos como este y lo cierto es que le hicieron caso. Tanto Maia como David Peña, por ejemplo, se mostraron muy acertados en sus acciones justo en la antesala de la ‘Final Four’ de la UEFA Futsal Champions League. No obstante, el primer tanto fue obra de Lucao, que puso el 0-1 tras una asistencia del propio Peña con un sensacional zurdazo.

Y no tardó mucho en llegar el segundo, en el minuto 9. Gran pase al espacio de Machado y Ernesto no perdonó con un derechazo imposible para Paulo. Y el 0-3 fue obra de Mateus Maia, que disfrutaba sus primeros minutos en pista, tras robar el balón en campo contrario y definir con calidad. El Ribera Navarra no las estaba viendo venir, aunque Dennis se vio obligado a lucirse. Y Maia, otra vez, aprovechó los espacios para ganar la espalda a la zaga e instalar el 0-4.

El Palma se sentía tan superior que sufrió alguna desconexión, una desgracia demasiado habitual este curso, aunque este martes no tuvo consecuencias. Terry, primero, y Pablo Otero, después, con confirmación del VIR incluida, recortaron distancias (2-4).

Los visitantes querían apretar el acelerador para que no hubiera dudas de ningún tipo. Lucao estrelló un tiro en el palo, pero el que acertó fue David Peña, que volvió a colocar un colchón de tres goles en el marcador. Con la zurda se inventó un disparo raso y centrado que sorprendió a Raúl Jiménez.

Los locales lo intentaron a la desesperada, pero Dennis estaba en su sitio. Charuto se apuntó a la fiesta tras otra buena asistencia de Peña para poner el 2-6. Ahí el duelo ya estaba más que decidido. Éric Pérez puso el 3-6 antes de que el propio Charuto dejara el electrónico en el 3-7 final. Un triunfo vital para los verde pistacho en su lucha por certificar el play-off por el título de Liga.

Ficha técnica

RIBERA NAVARRA: Paulo, David, Mykytiuk, Joao y Fabinho. También jugaron Sepe, Anas, Pablo, Raúl Jiménez, Tumkiewicz, Terry, Hidalgo, Gustavao y Éric.

PALMA FUTSAL: Dennis, Piqueras, Lin, Machado y Ernesto. También jugaron Peña, Charuto, Lucao, Deivao y Maia.

GOLES: 0-1:Lucao (min,7); 0-2:Ernesto (min.8); 0-3:Maia (min.10); 0-4: Maia (min.18); 1-4:Terry (min.19);2-4:Otero (min.19). 2-5:Peña (min.25). 2-6: Charuto (min.34). 3-6:Éric (min.38). 3-7:Charuto (min.39).

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ÁRBITRO: Carlos Rodrigo, Fermín Sánchez y Kepa Díez. Amarilla a Anas.