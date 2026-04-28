Vela
Nikko Palou conquista el título nacional de la clase ILCA 6
El regatista del Real Club Náutico de Palma se impuso en una competición de reunió en Melilla del 23 al 26 de abril a un centenar de jóvenes deportistas
El también mallorquín Juan Bennàssar fue tercero de la general y María Gornés fue segunda en la categoría femenina
El mallorquín Nikko Palou se ha proclamado campeón de España de la clase ILCA 6 tras imponerse en la regata disputada del 23 al 26 de abril en aguas de Melilla. El regatista del Real Club Náutico de Palma (RCNP) firmó una actuación sobresaliente en una competición que reunió a cerca de un centenar de participantes de toda España.
El campeonato se desarrolló a lo largo de cuatro jornadas en las que se completaron un total de 11 mangas, marcadas por vientos de componente noroeste de intensidad variable. La lluvia y el estado de la mar añadieron exigencia a una cita que puso a prueba la regularidad y el nivel técnico de la flota. Palou cimentó su triunfo en la segunda mitad del campeonato, donde mostró una gran solidez. En las últimas cinco pruebas sumó dos victorias parciales y tres segundos puestos, un rendimiento que le permitió distanciarse de sus rivales y asegurar el título con autoridad.
La segunda posición fue para David Sales, del Club Marítimo de Santander, mientras que el también regatista del RCNP, Juan Bennàssar, completó el podio con una meritoria tercera plaza.
Además de la clasificación general, Palou se impuso en la categoría Sub17, confirmándose como el mejor regatista joven del campeonato. El RCNP también tuvo protagonismo en la categoría femenina, donde María Gornés logró el subcampeonato.
Con este resultado, Nikko Palou confirma su excelente inicio de temporada 2026. Hace apenas tres semanas ya había logrado la victoria en la Europa Cup de la clase ILCA 6, disputada en aguas de Los Alcázares (Murcia), consolidándose como una de las grandes promesas de la vela nacional.
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