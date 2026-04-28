Tenis
Feliciano López se defiende de las críticas en Madrid: "La imagen a las diez de la noche un miércoles con poca gente es injusta"
El codirector del torneo madrileño habló sobre la falta de público en algunas de las sesiones durante los primeros días de competición
Cristina Moreno
La falta de público en las gradas del Mutua Madrid Open es una de los comentarios que más ha resonado estos días iniciales del Masters 1.000 madrileño.
Lo cierto es que no ha habido lleno durante la primera semana de competición y se han podido ver muchos asientos vacíos especialmente en algunas de las sesiones de primera y última hora. Para los organizadores no se trata de un hecho preocupante. "La realidad es que se han vendido más entradas que el año pasado", explicó Feliciano López, coordinador del torneo, a 'El Larguero' de la Ser.
"Lo que pasa es que muchas veces la gente se queda con la imagen de las 10 y 11 de la noche de un miércoles, cuando la grada está semivacía. Porque los primeros días, sabéis que hay sesión continua, no hay sesión de noche", argumentó el madrileño.
Horarios complicados
Feli remarcó que el pasado viernes tuvo lugar la primera sesión nocturna como tal y recordó que "los primeros días, son qualis, y luego empieza el cuadro final, es decir, que el martes, miércoles, jueves, las personas vienen aquí a las 10 de la mañana y se van a las 9 de la noche". Por otro lado, el codirector del torneo destacó que "vienen también colegios, y cualquier excursión que van los niños, a las 6 de la tarde y 7 se tienen que volver a su casa porque al día siguiente hay colegio. También, la gente tiene que trabajar".
"La imagen a las 10 de la noche un miércoles con poca gente es injusta porque la pista y la Caja Mágica han estado llenas todo el día", defendió Feliciano López.
Por otro lado, Feli recordó que además de las pistas existe la zona Tennis Garden donde hay partidos y entrenamientos a la vez y donde la gente "aquí en Madrid y en este torneo, va muchísimo".
"Puedes tener el aforo completo, y a lo mejor en la central haber 7.000 personas, pero luego también haber un montón de gente en la Caja Mágica viendo los entrenamientos de Sinner o Rafa Jódar", explicó.
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