España convoca a la mallorquina Marga Pizà para la Liga Europea

El voleibol balear sigue en la élite nacional con la convocatoria de la mallorquina Marga Pizà y la menorquina Inés Victory con la selección española. El seleccionador nacional, Pascual Saurín, ha citado a un total de 16 jugadoras para iniciar el primer periodo de trabajo estival, de entre una preselección de 25 jugadoras inscritas en la competición. Entre ellas destaca la presencia de la líbero de Alaró Pizà, que continúa consolidándose dentro de la dinámica de la selección absoluta. Por su parte, la colocadora menorquina Inés Victory también forma parte de la órbita del combinado nacional, entrando en la convocatoria como jugadora en reserva, lo que refuerza su proyección dentro del voleibol estatal.

La selección española iniciará su concentración el próximo 10 de mayo en el CAR de Los Alcázares (Región de Murcia), sede habitual de preparación del combinado nacional. El primer compromiso llegará el fin de semana del 18 y 19 de mayo, con un bilateral ante Francia en Toulouse. Posteriormente, España se enfrentará a Suiza en otro bilateral, del 28 al 30 de mayo en la Región de Murcia.

La Liga Europea comenzará para España en Gorazde (Bosnia), donde debutará el 5 de junio ante la selección anfitriona y se medirá a Kosovo al día siguiente. Una semana después, el combinado nacional jugará en Alicante contra Macedonia (12 de junio) y Azerbaiyán (14 de junio). La fase de grupos se cerrará en Kópavogur (Islandia) los días 20 y 21 de junio, con los partidos ante Finlandia e Islandia. La fase final de la competición se disputará entre el 28 de junio y el 12 de julio.

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La presencia de Margalida Pizà e Inés Victory en la convocatoria reafirma el buen momento del voleibol balear, con representación tanto en el presente como en el futuro inmediato de la selección española absoluta.