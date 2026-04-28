El alcalde Jaime Martínez se encuentra con Javier Tebas en la presentación de la Red de Ciudades LALIGA

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha participado este martes en la presentación de la Red de Ciudades LALIGA, celebrado en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), una iniciativa que tiene como objetivo reforzar la lucha contra el odio, el racismo y la discriminación en el deporte. Al acto también ha asistido el primer teniente de alcalde y regidor d'Esports, Javier Bonet.

La red nace de la colaboración entre la FEMP y LALIGA, con la voluntad articular un marco conjunto de trabajo entre ayuntamientos, instituciones y el sector deportivo para impulsar acciones de sensibilización y fomentar valores como el respeto, la convivencia y el juego limpio.

Durante la presentación, la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha destacado la importancia de esta iniciativa, señalando que “los ayuntamientos y LALIGA jueguen un partido en el que los ganadores serán los ciudadanos”, insistiendo en la necesidad de combatir los mensajes racistas y xenófobos.

El acto también ha contado con la intervención del presidente de LALIGA, Javier Tebas, quien ha subrayado que esta red es fruto de meses de trabajo y permitirá avanzar hacia acciones más eficaces para erradicar conductas como el odio, la intolerancia o el bullying en el ámbito deportivo.

Igualmente, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha puesto en valor el papel de la proximidad municipal para impulsar un deporte más respetuoso y con valores. La Red de Ciudades LALIGA está integrada por 36 ciudades con equipos de fútbol profesional, además de la FEMP, que actúa como representante del conjunto de los municipios españoles comprometidos con esta iniciativa.

La participación del alcalde en este acto pone de manifiesto el compromiso de Palma con la promoción de los valores positivos del deporte y con la construcción una sociedad más respectuosa, inclusiva y cohesionada.