La Sandberg PalmaVela finaliza La Larga más disputada de la historia

Fin de la primera parte. La Larga, regata prólogo de la Sandberg PalmaVela, pone punto y final este lunes a su sexta edición tras una intensa y emocionante prueba offshore que ha reunido a 35 equipos en seis categorías. Tras la llegada del Tilakkhana II a última hora de la tarde de ayer domingo, el resto de la flota ha ido cruzando la línea de llegada de manera escalonada hasta este lunes, cuando a última hora de la tarde los últimos Mini 6.50 todavía se encuentran a punto de finalizar tras más de 52 horas de navegación.

Las condiciones han sido, sin duda, protagonistas. Durante las casi 300 millas que han tenido que recorrer los barcos de mayor eslora, la flota se enfrentó a vientos muy favorables que propiciaron un inicio más rápido de lo esperado, hasta la prácticamente encalmada con la que tuvo que lidiar el grueso de la flota durante la madrugada de este lunes. Todos los equipos dieron su cien por cien en uno de los recorridos offshore que ya se ha consolidado como referente en el Mediterráneo.

En la clase IRC, el tiempo invertido por Tilakkhana II —29 horas, 52 minutos y 31 segundos— permitió al equipo de Pascale Decaux convertirse no solo en el primero en completar el trazado en tiempo real, sino también en ganador de su categoría, por delante del Luce Guida de Jean-Michel Caye y el Liberty de Carlo Pirzio, con Oisin O’Driscoll a la caña. Para el Wallycento, el barco de mayor eslora este año y que contó con la gallega Támara Echegoyen entre sus filas, esta ha sido su primera participación y su primera victoria en La Larga.

El siguiente en cruzar la línea de llegada fue el TP52 Aproperties Blue Carbon de Toni Guiu (RCN Barcelona) a las 23:43 horas de ayer. En la general de ORC 0, sin embargo, el triunfo tras la compensación de tiempos fue para el Swan 56 Intrigue de Joaquín Verona, también del club barcelonés, que finalizó el recorrido de 230 millas tres horas más tarde. Por detrás, tercero fue el alemán Spirit de August Kiermaier.

Ya de madrugada comenzaron a llegar los ORC 1, división en la que el más rápido de la flota, el Caro de Sven Heyden, fue también el vencedor con un tiempo de 37 horas y media. Le siguieron en la general el equipo local Expression of London de Rob Conn y el Vertigo de Robert in den Haak, segundo y tercero respectivamente.

Entre las divisiones que contaron con un trazado de poco más de 200 millas, la victoria en ORC 2-3, tras poco más de 37 horas de navegación, fue para el Kine de Sean McCarter, que cruzó también en primera posición la línea de llegada poco después de las dos de la madrugada. El segundo y tercer puesto se lo repartieron dos barcos del RCN Palma: el Gudrun VIII de Diego Colon, que fue segundo, y el Histolab de José Juan Torres, que terminó tercero.

En ORC A2, que completó también el recorrido de 200 millas, la victoria estuvo muy ajustada, con poco más de 16 minutos de diferencia en tiempo compensado entre el primero y el segundo clasificado. El Hydra-HM Hospitales de Óscar Chaves (CN Balis) fue el vencedor, seguido del alemán Mia Gioia de Martin Buck, patroneado por Yves de Block. El podio lo cerró el Modul de Félix Comas (CNS Ponsa/CN Arenal).

Entre la flota de Mini 6.50, que se estrenó este año en La Larga completando el mismo recorrido que los ORC 0 y 1, la victoria fue para el Ginjol de Felip Moll (CN Ciutadella) tras un ajustadísimo tramo final con el Magikarp de Tomás Ruiz (Barcelona International Sailing Center), segundo a solo tres minutos. El podio lo completó el Loeiz de Juan Olabarria (CN Laredo). Se espera la llegada de los últimos Mini 6.50 a lo largo de la tarde y noche de hoy lunes. La entrega de trofeos se celebrará mañana martes, día 28 de abril, a las 19:00 horas en la terraza principal del club.

Cuadro de ganadores

IRC

Tilakkhana II · Pascale Decaux (RTYC)

ORC 0

Intrigue · Joaquin Verona (RCN Barcelona)

ORC 1

Caro · Sven Heyden (SSCP)

ORC 2-3

Kine · Sean McCarter (LYSC)

ORC A2

Hydra-HM Hospitales · Óscar Chaves (CN El Balís)

MINI 6.50

Ginjol · Felip Moll (CN Ciutadella)