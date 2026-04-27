Pilotades | El filial del Palma Futsal jugará la fase de ascenso a Segunda

El Illes Balears Palma Futsal B disputará el playoff por el título de Segunda B y luchará por el ascenso a la categoría de plata. El conjunto, dirigido por Óscar Tesías, certificó su clasificación tras imponerse por 1-4 al Canet FS, asegurando matemáticamente su presencia entre los tres primeros a falta de una jornada para el final de la Liga.

El Mallorca juvenil baja a la quinta posición

El Mallorca juvenil perdió ayer la tercera plaza del grupo III de la División de Honor al caer por 2-1 en el feudo del Damm. Los rojillos, que ahora son quintos, jugaron con Nico, Carvajal (Jorge Morera), Iago Mendes, Marc Alemany, Hugo Fresneda, Biel Serra, Hurtado (Damià), Dani Ramos, Hugo Garví (Iker), Álvaro Torres (Arbós) y Michel Whyte (Abdou).

El Constancia juvenil se despidió como local

El Constància juvenil se despidió de su afición en el Nou Camp con una derrota por la mínima (0-1) ante el líder y potente Barcelona. Los blanquinegros jugaron con Jordi Mir, Noah, Dimitrov (Mairata), Crespí, Fontcuberta, Romero, Juan Mascaró (Luis García), Gárdenas (Florit), Patricio (Gregory), Gálvez y Pau Comas (Pere Oliver).

El San Francisco juvenil pierde en Tarragona

El San Francisco juvenil cayó por 3-2 en el feudo del Nàstic. Los escolares salieron con Mercadal, Abel Verd, Tejada, Aguilera, Spencer, Guzmán, Ferrari, Horrach, Lluís Quirós, León y Joel.

El fútbol femenino nacional acaba la Liga

El Balears femenino cayó por 3-1 ante el Elche y finalizó su periplo en la presente temporada con una meritoria sexta plaza en el grupo II de la Segunda División. Por otra parte, la Tercera balear también acabó la Liga y se dieron estos resultados: Algaida, 0-Independiente, 5; Constància, 1-Collerense, 4; Balears B, 3-Manacor, 3; Mallorca Internacional, 7-Sant Lluís, 0; y Son Sardina, 5-Ciutadella, 1.

El Cardassar celebró que seguirá en la Tercera balear / JV / DMA

El Cardassar de Tercera celebra su permanencia

El Cardassar de Tercera, que entrena Gaspar Sastre, venció ayer al Inter Ibiza y logró virtualmente la permanencia en esta categoría, en la que pueden llegar a descender hasta cinco equipos, informa Llorenç Meco.

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Guardiola no seguirá al frente del UE alaró

El pasado viernes, el presidente del UE Alaró, Llorenç Guardiola, convocó a socios, familiares y aficionados del club para anunciar que el 30 de junio de 2027 él y su junta directiva dejarán esta entidad. «Lo hemos hecho así, con esta antelación, para hacer las cosas bien y para que las personas que quieran presentarse puedan tener tiempo», dijo Llorenç Guardiola.