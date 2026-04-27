Baloncesto
Marga Prohens homenajea al Azulmarino por su brillante ascenso
La presidenta del Govern festeja con el equipo mallorquín el histórico salto a la Liga Femenina Endesa en el Consolat de Mar: "Sois el referente de muchos niñas y niños"
EFE
El Govern recibió este lunes en el Consolat de Mar al equipo de baloncesto femenino AzulMarino Mallorca Palma con motivo del reciente título de campeonas de la Liga Femenina Challenge y del ascenso a la Liga Femenina Endesa. La presidenta del Govern, Marga Prohens, lideró un acto en el que se deshizo en elogios hacia las jugadoras: "Sois el referente de muchas niñas y muchos niños, muchos jóvenes que sueñan ser como vosotras. Hoy, las niñas que practican el baloncesto en Baleares sueñan más alto", señaló.
Por otra parte, Prohens indicó que este ascenso es "el resultado de muchos meses de esfuerzo y sacrificio". "Sois un equipo que ha sabido competir y compartir, que nunca ha perdido el compañerismo que transmitís tanto dentro como fuera de la pista", añadió.
El consejero delegado de World2Meet y líder del proyecto deportivo de AzulMarino Mallorca Palma, Gabriel Subías, explicó que la idea de crear el club nació porque quieren hacer "cosas con propósito para la ciudad", marcándose el reto de "ser relevantes y que las jugadoras mallorquinas pudieran tener referentes aquí".
"Parte de lo que estamos haciendo es para darle visibilidad al baloncesto femenino. Es un escaparate para que las jóvenes no abandonen el deporte. Hay un abandono grande de las mujeres que no llegan a la edad profesional, y es por falta de referentes y de visibilidad", argumentó el directivo.
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