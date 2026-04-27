Bádminton
Exitosa actuación del bádminton mallorquín en el Máster Nacional de Montilla
Nicolás Fernández y Carlos Fernández, ambos del Club Bàdminton CIDE, se suben al podio en la categoría Sub15
Extraordinaria actuación y doble medalla conseguida por los volantistas mallorquines, este fin de semana, en el Máster Nacional de Bádminton celebrado en Montilla (Córdoba) gracias a la gran actuación de Nicolás Fernández y Carlos Fernández (CB CIDE).
Nicolás Fernández consiguió una excelente segunda posición en Individual Masculino Sub15, mientras que Carlos Fernández firmó una meritoria tercera posición en la modalidad de Dobles Masculino Sub15 junto al ibicenco Álvaro González.
Ambos jugadores demostraron una enorme entrega, esfuerzo y compromiso, compitiendo de tú a tú frente a los mejores volantistas del panorama nacional y ofreciendo una magnífica imagen del deporte mallorquín. Estos resultados reflejan el gran trabajo que se viene realizando y el prometedor futuro del bádminton en la isla.
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