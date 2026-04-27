Espanyol y Levante firman un empate que no deja contentos a ninguno de los dos

Espanyol y Levante firmaron un empate sin goles en el RCDE Stadium que no dejó satisfechos a ninguno de los equipos, que mantienen el suspense para alejarse definitivamente del descenso, en el caso del anfitrión, o salir de la zona roja, prioridad del cuadro granota.

Fue un pulso gris e impreciso. En la primera mitad, los porteros Dmitrovic y Ryan fueron los más destacados y en la segunda, toda la emoción se concentró en los diez minutos finales: expulsión de Pol Lozano, mano a mano de Etta Eyong, réplica desviada de Roberto y balón al palo de Carlos Álvarez.

Las fuerzas empezaron igualadas. Ni el Espanyol ni el Levante dominaban claridad ni creaban excesivas ocasiones. Kike García avisó en el minuto tres y desde entonces el protagonismo fue para los porteros: Dmitrovic voló para atajar un tiro de Víctor García a los seis minutos y Ryan detuvo un latigazo de Terrats en el 22.

En el tramo final de la primera parte, el Espanyol se creció, aunque no con suficiente criterio para asustar al Levante. El cuadro granota tenía dificultades para llegar al campo contrario. Ngonge mandó el balón al poste en el 26, pese a que la acción estaba invalidada previamente.

El anfitrión se abonó a los saques de esquina para sumar acercamientos al área de Ryan, muy seguro bajo palos, pero las mejores sensaciones no bastaron para adelantarse. Ambos conjuntos venían con urgencias al choque, pero aparcaron los deberes para la segunda parte, que arrancó sin cambios.

Sin un excesivo brillo, el Espanyol avisó con un disparo de Pere Milla en el 53, atajado por Ryan sin problemas. Fue todo el despliegue ofensivo blanquiazul. Los dos técnicos movieron a la vez sus banquillos: entraron Dolan y Roberto Fernández por parte del anfitrión y Arriaga y Losada en el conjunto visitante.

El Levante también era prácticamente inofensivo en los dominios de Dmitrovic. Los dos equipos firmaban un duelo gris, lento y lleno de imprecisiones. Ninguno hacía méritos para adelantarse en el marcador. El anfitrión pidió penalti en el 78 sobre Roberto Fernández, pero el colegiado no lo señaló.

Todo se jugaría en los últimos diez minutos. Manolo González agotó cambios ante un Levante más descarado, aunque igualmente impreciso. El picante lo puso la expulsión de Pol Lozano por doble amarilla, por dos faltas sobre Carlos Álvarez, después de llevar dos minutos en el campo.

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Etta Eyong subió las pulsaciones del choque y, en el 89 y con el Espanyol con uno menos, tuvo un mano a mano de Dmitrovic. El portero se vistió de nuevo de héroe. La réplica la tuvo Roberto en el 91, pero su cabezazo se fue desviado. Falta otra más: Carlos Álvarez mandó el balón al poste en la última jugada.