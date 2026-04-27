Doble ascenso mallorquín a la Superliga 2 de voleibol

Paso de gigante del voleibol balear en las categorías estatales. El CV Pòrtol asciende a la Superliga Masculina 2 y el Mayurqa Anaya Voley Palma, además, también se proclama campeón de la Primera División Femenina. Lo hacen tras concluir la temporada de la mejor de las maneras en la fase de ascenso disputada este fin de semana en la que han conseguido el objetivo marcado a principio de temporada.

En categoría femenina, el Mayurqa Anaya Voley Palma se ha coronado como el mejor equipo de Primera División Nacional tras una temporada espectacular. Después de liderar en todas las fases de las liguillas durante la temporada, el equipo de Ciutat afrontaba los playoffs de ascenso con el objetivo de subir a la categoría de plata del voleibol español y lo han incluso superado.

Arrancó la fase de grupos ante el CV Esplugues a quien superó por un 1-3 que le dio confianza para afrontar el resto de los partidos. A pesar de ello, encajó un duro 0-3 ante el CV Sestao que dejaría la clasificación a la fase final y el ascenso a la postre del último partido de la fase de grupos contra el CV Collado Villalba. Las jugadoras mallorquinas no darían opción a sus rivales y se impondrían por un contundente 0-3 y lograrían el ascenso y la primera posición del grupo.

Conseguido el primer objetivo, al Mayurqa Anaya Voley Palma se le presentaba la opción de proclamarse campeonas de la Primera División Nacional y fueron a por ello. Superarían al CV Sant Just en las semifinales por 1-3 y se plantarían en una gran final donde ya las esperaban las anfitrionas, el Rehermann Ciudad de A Coruña. A pesar de jugar contra las locales, las jugadoras dirigidas por Sam Pataz no se dejaron intimidar ni por el equipo rival, ni por la afición en contra, ni por la situación y volvieron a imponer un fantástico 0-3 para levantar el trofeo que las acredita como el mejor equipo de la Primera División Nacional Femenina.

El Pòrtol celebra el ascenso. / Voleibolib

En categoría masculina, el CV Pòrtol también cumplió el gran objetivo del ascenso en Elche. Los de Marratxí tenían una fase de grupos complicada con unos horarios que pondrían a prueba a los jugadores dirigidos por Rafa Vázquez. Se llevaron el primer partido ante el Paterna Liceo después de vencer en el tie-break y conseguir los primeros puntos. Pocas, muy pocas horas más tarde, jugaría el segundo partido de la fase de grupos ante el VP Madrid, encuentro que también se iría al tie-break, aunque esta vez caería del bando rival.

No sería hasta el último partido cuando el CV Pòrtol sabría si ascendería o no, aunque dependían de ellos mismos. Es por ello por lo que, tras una nueva lucha infernal a cinco sets contra el CV Oviedo, los mallorquines sacaron toda su garra para imponerse en el tie-break y subir, con el triunfo, a Superliga Masculina 2.

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De esta manera, el objetivo ya estaba cumplido y solo quedaba la fase final, aunque los de Pòrtol no lograrían encontrar su mejor juego y caerían en semifinales contra el CEV L'Hospitalet y, este domingo, ante el VP Madrid en la lucha por el tercer y cuarto puesto.