Andrés Iniesta, sobre su infancia: "La Masia me cambió para siempre, es el lugar donde mejor podía estar para potenciar los valores de la vida"

"Iniesta de mi vida", una frase que ya ha quedado para la historia de España. El exjugador del FC Barcelona dejó una huella imborrable, tanto en su club como en la selección absoluta, donde hizo historia al marcar el gol que dio a España su primer y único Mundial.

Un jugador de los que ya no queda, tranquilo y educado. En el gol ante Holanda en la final del Mundial, quiso acordarse de su amigo Dani Jarque, quien había fallecido. El futbolista se quitó la camiseta y debajo llevaba otra en la que se leía: 'Dani Jarque, siempre con nosotros'. Una muestra de lo que es Andrés Iniesta, una persona que fue mucho más que un simple futbolista.

Y eso, en gran parte, es gracias a la infancia que tuvo en Fuentealbilla y a su formación posterior en La Masia. El día después de que anunciase que colgaba las botas, concretamente el 8 de octubre de 2024, Iniesta se sinceró sobre cómo fue su carrera deportiva.

La volea de Iniesta le dio el Mundial a España en Sudáfrica 2010 / Archivo

En primer lugar, quiso dejar claro que "estas lágrimas son de emoción y de orgullo, no son de tristeza. Son lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista. Y lo conseguí, lo conseguimos, después de mucho trabajo, sacrifico y de nunca rendirse".

Es consciente de que "esos valores" fueron imprescindibles en su vida. "Por eso estoy muy orgulloso de todo ese camino. De toda la gente que me ha acompañado. Me siento muy feliz de haber logrado el premio, lo máximo, ser futbolista profesional", aseguró.

Los inicios de Andrés Iniesta en el FC Barcelona / Archivo

No dudó en decir que "mi carrera ha sido como un cuento, pues he vivido lo mejor que se puede vivir a nivel humano y profesional". Por otro lado, reconoció que "el viaje de mi vida es Fuentealbilla-Barcelona. Mis padres, mi abuelo y yo lo hicimos. Casi 30 años después estamos aquí, en un momento tan especial. El viaje comporta todo el trabajo, sacrificio, humildad, esfuerzo…".

Iniesta era con David Sánchez, Sergio García y Nano la gran promesa de La Masia en el 2003 / Javier Ferrándiz

"Ma cambió para siempre"

También, se acordó de su paso por La Masia, donde se sinceró diciendo que "me cambió para siempre, es el lugar donde mejor podía estar para potenciar los valores de la vida. Muy agradecido a todos los compañeros, amigos… es una etapa que marcó nuestras vidas".

"Venir al Barça era un sueño y me centré para cumplirlo. Un niño 12 años venir aquí, estar solo… no podía desviarme de lo que quería. Llegué al mejor lugar posible para realizar los sueños que tenía", destapó.