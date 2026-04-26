El Tilakkhana II se anota el Line Honours de La Larga de la Sandberg PalmaVela

Tras casi 30 horas de navegación, el Tilakkhana II fue el primero en cruzar ayer la línea de llegada de La Larga, la regata offshore de la Sandberg PalmaVela que organiza el Real Club Náutico de Palma (RCNP), adjudicándose así el Line Honours de la edición tras completar el recorrido por el archipiélago balear.

El Wallycento, armado y patroneado por Pascale Decaux, con la campeona olímpica Támara Echegoyen a bordo y barco de mayor eslora de la flota, cruzaba la línea de llegada situada entre la isla del Sec y Cala Figuera a las 18:57 horas, invirtiendo un tiempo total de 29 horas, 52 minutos y 31 segundos en completar las casi 300 millas de recorrido.

La regata se disputó con muy buenas condiciones desde el bocinazo de salida, incluso mejores de lo que apuntaba la previsión, lo que ha permitido a la flota navegar con buenos ritmos durante buena parte del recorrido. En el caso del Tilakkhana II, el barco mantuvo velocidades casi siempre por encima de los 10-11 nudos.

El Liberty, con Bouwe Bekking a la táctica, se mantiene como el principal rival del Tilakkhana II en IRC y está a unas 15 millas de la llegada tras superar Cabo Salinas. «Hasta ahora hemos tenido condiciones muy buenas de navegación, con vientos por encima de lo previsto inicialmente, lo que ha beneficiado a los barcos de mayor eslora, que están haciendo medias superiores a las previstas y van a completar el recorrido casi cuatro horas antes de lo esperado», comentaba Manu Fraga, director del RCNP.

Por detrás, el siguiente en cruzar la línea será el TP52 Aproperties Blue Carbon de Toni Guiu, del RCNP, que compite en ORC 0 y se situó a última hora de la tarde de este domingo a menos de 10 millas de la llegada.

El grueso de la flota de ORC 0 y ORC 1 se encuentra ya al sur de Mallorca, con los primeros barcos pasando por la baliza situada en Porto Colom, y se espera que vaya cruzando la línea de llegada a lo largo de la noche tras completar un recorrido de unas 230 millas. Los ORC 2-3 y A Dos, con un trazado algo más corto, también navegan de vuelta hacia la bahía de Palma, con llegadas previstas entre esta madrugada y el mediodía del lunes.

Por su parte los Mini 6.50, que compiten sobre el mismo recorrido que los ORC 0 y 1, continúan avanzando en la parte final del trazado, con el Ginjol de Felip Moll (CN Ciutadella) al frente de la clasificación provisional. La flota, que navega en solitario, afronta ya las últimas millas antes de poner rumbo a Palma, con las primeras llegadas previstas a partir de las 14:00 horas del lunes.

«La flota de Mini 6.50 es la que va más atrás, pero hasta ahora el parte se está cumpliendo y esperamos que este lunes a las 18:00 horas hayan llegado ya todos», afirma Fraga.

Los vencedores de la prueba no se decidirán hasta que toda la flota haya completado el recorrido y se aplique la compensación de tiempos.