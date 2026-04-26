Baloncesto
El Palmer Basket da la talla y se permite soñar con la permanencia
Triunfo vital de los mallorquines ante el HLA Alicante en un encuentro en el que jugó a un gran nivel en Son Moix para alimentar sus opciones de salvación (77-68)
Pau Cobo | EFE
El Palmer Basket se permitió soñar con la permanencia en Primera FEB tras un triunfo vital contra el HLA Alicante (77-68) y sumó su octava victoria de la temporada para aferrarse al milagro. La actitud del equipo mallorquín, sin su estrella Scrubb, fue inmejorable, impulsado por un acierto descomunal desde la línea de personal (5/6 en los primeros minutos) y aprovechándose de la relajación de un Alicante que salió a pista con la derrota de Zamora en mente, su rival en la lucha por los play-offs. Este triunfo, en el momento más importante del curso, alimenta las opciones de permanencia.
La distancia aumentaría considerablemente en el segundo cuarto, en este caso castigando el rebote ofensivo y bajando considerablemente los registros anotadores del conjunto del técnico mallorquín Rubén Perelló gracias al trabajo coral de los mallorquines (47-35).
Todo buen momento de partido estuvo sostenido por el pívot belga Archange Izaw Bolavie, que hizo de ancla defensiva para los locales y cambió multitud de tiros, incomodando en exceso a la estrella visitante, Kevin Larsen.
Sin embargo, tras el paso por vestuarios, la zona que planteó Alicante cortocircuitó todas las ideas de Palmer, que vería como su ventaja se redujo en cuestión de diez minutos, dejando todo por decidir para un cuarto final que sería agónico. Cada acción se convirtió en una situación no apta para cardiacos, con la expulsión incluida de Bolavie, que ponía las cosas muy difíciles a los pupilos de Juani Díez, pero supieron agarrarse al partido.
La defensa de Sanadze, el acierto en ambos lados de la cancha de Josh Roberts y la puntería de Hansel Atencia, todas ellas situaciones muy poco habituales hasta los minutos finales, aparecieron para que Palmer sueñe y siga vivo en la lucha por la permanencia, aferrándose al milagro de seguir un año más en Primera FEB.
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