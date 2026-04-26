Miquel Llompart y Rosa Herreros mandan en la Pólvora Trail de Porreres

Día grande en Porreres con la puesta de largo de la Pólvora Trail by Agromart 2026, que celebró su tercera edición con los triunfos de Miquel Llompart (Secció Muntanya C. Pollença) y Rosa María Herreros, dominadores con gran autoridad de la distancia larga, de 15,5 kilómetros. En la distancia corta, de 8,9 kilómetros, se impusieron el porrerenc Joan Alexandre Meliá (Ja Team) y Cristina Fullana (Malalts des Turmell).

Antes de la salida, Ponç Bover –premio Cornelius Atticus 2025– recibió el 'dorsal número 1' en reconocimiento a su trayectoria deportiva, un gesto que agradeció sinceramente a sus paisanos por haberlo tenido presente.

El porrerenc Ponç Bover fue homenajeado en la Pólvora Trail / B. Amengual

El acto estuvo presidido por la alcaldesa de Porreres, María Agnés Sampol; el presidente de Agromart, Tomeu Lliteras; Rafel Figuera, también de Agromart, y el concejal de Deportes de Porreres, Rafel Mesquida.

La prueba cumplió el objetivo de reunir a quinientos participantes en una competición dura y, al mismo tiempo, bucólica, con salida y llegada en el Puig dels Soldats —Puig d’en Famella—. El recorrido atravesó los 1.200 metros del túnel, antiguo polvorín, discurrió por la Serra de Sa Mesquida y pasó por el monasterio de Montisión. Previamente, el sábado, se celebraron pruebas de promoción para los más pequeños.

Las carreras

La carrera larga fue dominada con amplio margen por Miquel Llompart, que firmó un tiempo de 1h 17:51. La segunda plaza fue para el multidisciplinar corredor de Sa Pobla Miquel Capó Soler (Malift Mallorca), con 1h 20:26, mientras que David Sabiote completó el podio con 1h 21:00. Rafael Peinado (Xendenguets) acabó cuarto, con 1h 21:30, y Edward Thomas Plummer finalizó quinto, con 1h 22:40.

En categoría femenina, el triunfo fue para Rosa María Herreros, con un registro de 1h 35:21. Victoria Lozano (Es Picot) finalizó segunda, con 1h 41:44, y Monse Estrany (S. E. Villafranca) subió al tercer escalón del podio con 1h 45:12. En cuarta posición entró Magdalena Vicenç (Es Picot), con 1h 50:13, y quinta fue Xisca Barceló (Es Picot), con 1h 50:14.

En la distancia corta, el podio masculino estuvo encabezado por Joan Alexandre Meliá, ganador con un crono de 45:41. Segundo fue Jesús Álvaro Fernández, con 49:47, y tercero Marcos Mir (Xendenguets), con 50:14.

En mujeres dominó Cristina Fullana, con un tiempo de 1h 02:40. María Servera (Es Picot) fue segunda, con 1h 04:30, y Mariona Balaguer (Es Picot) completó el podio con 1h 05:53.