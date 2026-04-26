Márquez: "Era Sant Marc, ¿a que sí?, y me echó una mano, eso fue todo"

Aún queda mucho. Bueno, algo. Bastante. O no tanto. Aún no considera estar en su momento ideal. Pero sigue en ello. “Voy rígido, no piloto como me gusta, no disfruto tanto como cuando voy suelto, feliz, mi cuerpo aún no se mueve como toca sobre la moto, pero victorias como la de este sábado no sé si es un subidón, porque hay que ser prudente, pero sí supone un alegrón para todos, incluido el equipo y todos los que me están ayudando a volver a ser el piloto que ganó el noveno título hace un montón de meses en Motegi (Japón). Así que debemos estar felices aunque, ya te digo, mañana (por hoy, domingo, 14.00 horas, Tele-5 y DAZN), la carrera larga, el GP, va a ser muy distinto. ¡Ojalá no, pero me temo que sí!”, confesó Marc Márquez Alentá tras ganar ayer en Jerez de forma magistral, pilla, habil, sabia.

Márquez sabe que aún tiene un montón de deberes que hacer pero, de momento, con su enorme, tremendo, espectacular y pillo triunfo de ayer en Jerez, ha cerrado muchas bocas, muchas. Sabe que hoy, domingo, ya hay un montón que dudan menos. El ‘sí se puede’ que siempre, siempre, ha sido su talismán, incluso cuando estaba metido en la mierda (perdón, o no), en el dolor, en el desierto, es cada vez más patente. Ayer, cuando se apagó el semáforo de la carrera al ‘sprint’ estaba a 36 puntos del invencible Marco Bezzecchi (Aprilia). Hoy, cuando se apaguen las luces del GP, arrancará a 24 puntos del líder del Mundial, menos de un triunfo dominical (25).

Marc Márquez sigue siendo muy sincero y realista pese a su tremendo triunfo de ayer en Jerez. Cree que todavía va rígido sobre la moto, que su cuerpo aún no va suelto y él no disfruta, pero asegura que va dando pasos continuamente.

¿Por qué discurre Marc Márquez con tanta sensatez? Porque ya tiene 33 años, lleva 19 temporadas en el Mundial, ha corrido 288 grandes premios, se ha subido al podio en más de la mitad (165) de los grandes premios que ha corrido, ha logrado más ‘poles positions’ que nadie en la historia (103) y está a un paso, a una victoria, de los 100 triunfos. “Sí, por todo eso y porque soy perfectamente consciente de que esta victoria en Jerez ha sido porque se han juntado todos los astros y porque se ha corrido en unas condiciones que me beneficiaban pues, insisto, en seco, como puede ser el GP del domingo, Àlex (Márquez), ‘Diga’ (Fabio Di Giannantonio) y Marco (Bezzecchi) son más rápidos y tienen más ritmo, de momento, que yo”.

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Cuando Marc dice que se han juntado todos los astros, también habla de los santos, sí, sí. “Me han contado que hoy (por ayer), era Sant Marc Evangelista, ves, alguien tenía que echarme una mano desde arriba, sí. Nos hemos equivocado todos, pues teníamos que haber entrado a cambiar la moto de seco por la de mojado una vuelta antes. Creíamos, porque así lo indicaban las previsiones, que solo sería algo de lluvia, escasa, ‘chirimiri’, pero ha caído una fuerte”.

Instante en que Marc Márquez (93) supera a 'Pecco' Bagnaia (63), en la curva Ángel Nieto, para ganar la carrera de ayer de Jerez. / ALEJANDRO CERESUELA

Y, sí, él, que como todos se equivocó, se fue al suelo justo, justo, en la curva cerradísima de izquierdas que da entrada a la recta de Jerez, es decir, 100 metros más allá del carril de entrada al ‘pit lane’, a la calle de los boxes. “Me he visto en el suelo y, como también he tenido la suerte de que la moto no se ha calado, he pensado, ahora los dejas pasar a todos, cruzas con la moto, entras, coges la de agua y lo intentas”.

Márquez ha liderado las seis primeras vueltas de las 15 que tenía la prueba al ‘sprint’. Era segundo en la 7ª tras su hermano Àlex. Y, en la 8ª, cuando entró, era 17º. Salió a pista con la ‘Desmosedici’ de agua, en la novena vuelta, siendo cuarto, tras Fermín Aldeguer (Ducati), Brad Binder (KTM) y ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati). Los dos primeros tuvieron problemas y a su colega ‘Pecco’ lo pilló, en nada, en escasos metros. Y, al llegar a la curva Ángel Nieto, lo pasó por el interior a enorme velocidad.

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“No lo he pasado bien, como el resto de compañeros, pero he vuelto a dar rienda suelta a mi espíritu de supervivencia y, sobre todo, me he dejado guiar por la improvisación y ha salido bien. E, insisto, todo esto es una inyección de confianza, moral y fuerza para seguir mejorando". Marc Márquez — Piloto de Ducati Lenovo y nueve veces campeón del mundo.

“Sabía que en cuanto alcanzase a ‘Pecco’ debía pasarlo rápidamente, no podía dudar, no podía darle opción a que se defendiese y, luego, la verdad, quedan tres vueltas en cabeza que, eso sí, han sido durísimas porque me he pasado todo el rato pensando ‘amigo, ahora, después de todo este show, no puedes fallar, no te puedes caer, de nuevo’. Y, sí, he aguantado el tipo”, comentaba, esta vez sí, muy orgulloso el joven de Cervera (Lleida).

Y repitió que había sido una gran carrera. “No lo he pasado bien, como el resto de compañeros, pero he vuelto a dar rienda suelta a mi espíritu de supervivencia y, sobre todo, me he dejado guiar por la improvisación y ha salido bien. E, insisto, todo esto es una inyección de confianza, moral y fuerza para seguir mejorando y superando los momentos de dudas, pero aún queda, aún queda, para llegar al mejor Marc Márquez”.

Ni que decir tiene que los periodistas italianos que hay en la sala de prensa de Jerez, que son muchos y que están disfrutando, normal ¿no?, con el auge de Aprilia y los tres triunfos arrolladores de ‘Bezz’ (Tailandia, Brasil y EEUU), pusieron el grito en el cielo al comprobar que Dirección de Carrera y el panel de comisarios no sancionaron al mayor de los Márquez Alentá al considerar que el nueve veces campeón del mundo no tomó ventaja alguna al protagonizar esa pillería, cruzar la hierba y entrar a cambiar su maltrecha Ducati de seco por la de agua. Y ganar ‘a lo Marc Márquez’, claro.