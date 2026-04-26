Jeroni Ramis se recupera tras su grave accidente en los 3 Dies de Mallorca

Avanza positivamente la recuperación del ciclista Jeroni Ramis quien ya se encuentra en su domicilio. Fue el único accidente grave que se produjo en la décima edición de los ‘3 Dies de Mallorca’ que se celebró entre el 17 y 19 del presente mes de abril. Durante el desarrollo de la jornada inaugural, con la pancarta de meta en Campos, una caída provocó su evacuación en ambulancia a un centro hospitalario donde se le diagnosticó la fractura de ocho costillas además de la perforación de un pulmón.

Fueron necesarios cinco días de ingreso en cuidados intensivos antes de su traslado a planta. Allí permaneció otras tres jornadas continuando con el tratamiento. Ahora ya se encuentra en su domicilio siguiendo con una recuperación que será de larga duración. Con el buen humor que le caracteriza, el ciclista –taxista de profesión- reconoce que los dolores son intensos pero ya piensa en su retorno a la práctica del ciclismo de competición. Sin lugar a dudas se trata de uno de los más carismáticos del pelotón ciclista insular que se caracteriza por su carácter amable y divertido que se notará a faltar en el ambiente ciclista hasta que llegue su retorno.