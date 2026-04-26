Un futbolista del Binissalem, hospitalizado tras chocar contra un muro durante un partido de tercera división

Un futbolista del CD Binissalem ha sido hospitalizado tras golpearse durante el partido que el sábado enfrentó a su equipo contra el RCD Mallorca B, correspondiente a la jornada 32 de la tercera división.

El club 'binissalemer' ha informado en sus redes sociales que el jugador que resultó herido, Oumar Diallo, sufrió un golpe por el que tuvo que ser hospitalizado.

El futbolista ya se encuentra bien y está bajo observación médica por precaución. Según el CD Binissalem, "todo ha quedado en un susto". En una imagen publicada por el club, el futbolista posa sonriente con un vendaje en la cabeza.

Según han informado medidos locales, el golpe se produjo cuando, en un lance del partido, Diallo chocó contra un muro de las instalaciones deportivas de su club.

Un jugador del Collerense termina en la UCI

Es un episodio similar al ocurrido unas semanas atrás en el campo del Collerense, en Palma, donde un futbolista de 16 años resultó herido de gravedad y pasó varias horas en la UCI tras golpearse contra un muro de protección.

Tras el incidente, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, se comprometió a reforzar la seguridad en los campos de fútbol municipales tras una reunión mantenida el presidente de la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB), Jordi Horrach.

Se da la circunstancia que a raíz de un hecho similar ocurrido en Eivissa hace tres años, el Consell insular abrió una línea de subvenciones para que los campos mejoraran las protecciones.

En este sentido, el Consell de Mallorca dispone de una subvención, dotada con hasta 12 millones de euros, para que los ayuntamientos de la isla creen nuevas instalaciones deportivas y mejoren las existentes, y donde se incluirían aspectos relacionados con la seguridad.