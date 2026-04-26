Fútbol | Segunda RFEF
Fullana sella la tercera plaza del Poblense con un ‘hat-trick’ al Porreres
El conjunto de Óscar Troya remonta con tres jugadas a balón parado en un derbi mallorquín sin mucha historia
J. P.
El derbi mallorquín entre el Poblense y Porreres dejó una victoria trabajada para los locales (3-1), que aseguran la tercera plaza en el Grupo 3 de Segunda RFEF con vistas al play-off de ascenso. El gran protagonista fue Fullana, autor de un ‘hat-trick’ que neutralizó el buen arranque de un rival ya descendido pero competitivo.
El encuentro comenzó con ritmo bajo, aunque el Porreres, bien plantado, no sufría ante el dominio territorial del Poblense. De hecho, la primera ocasión fue visitante, con un disparo de Keita que obligó a intervenir a Felquin, debutante en Liga con el conjunto local.
En el minuto 11, Alorda adelantó al Porreres (0-1), premiando el buen hacer de los de Jaume Mut, que durante varios minutos controlaron el partido.
Sin embargo, el equipo de Óscar Troya no perdió la calma. Poco a poco fue ganando posesión y acercándose al área de Socías, hasta que llegó la jugada clave del primer tiempo. Tras reclamar un penalti por manos en el minuto 35, el árbitro señaló pena máxima un minuto después por un toque sobre Soler cuando armaba el disparo. Fullana no falló desde los once metros (1-1, m.37).
Antes del descanso, el Poblense pudo culminar la remontada, pero Aitor Pons y Nofre no acertaron en sus intentos.
Fullana, con dos grandes lanzamientos de falta
Tras el paso por vestuarios, el guion se mantuvo: dominio local y un Porreres esperando su oportunidad al contragolpe. La insistencia tuvo premio en el minuto 57, cuando Fullana firmó el 2-1 con un gran lanzamiento de falta directa.
Con el marcador a favor, el Poblense controló el encuentro sin excesivos sobresaltos. El tramo final terminó de decantar la balanza: en el minuto 80, Guize fue expulsado por una falta al borde del área, y acto seguido, Fullana completó su ‘hat-trick’ (3-1, m.81) con otro lanzamiento magistral. El mallorquín se retiró poco después entre la ovación de la grada.
Los últimos minutos fueron intrascendentes, aunque el Porreres rozó el 3-2 en un balón que se estrelló en el palo.
Con este triunfo, el Poblense deja asegurada la tercera posición y su último compromiso liguero, ante una SD Ibiza que se jugará la permanencia, será ya un mero trámite.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Son Simonet se pone en marcha: una gran grúa impulsa las obras de 200 pisos y adosados en el antiguo cuartel de Palma
- La veterana librería Llibres Colom busca relevo que la mantenga 'viva
- Taller de observación solar en Palma: «Si puedes ver el eclipse en Mallorca desde casa, no te desplaces»
- Baleares comunica al Gobierno la ampliación a toda Mallorca de las medidas para controlar el 'banyarriquer'
- El Consell de Mallorca aumenta de tres a cinco años el requisito de residencia legal para optar a las ayudas sociales por la guerra de Irán
- Alertan del riesgo de derrumbe del muro de Villa Dragan, en el Paseo Marítimo de Palma
- Alberto Martín, consultor de inversiones hoteleras: «En Mallorca se han vendido hoteles a más de un millón de euros por habitación»