El Espanya abre el play-off por el título con una derrota en casa

El Espanya perdió (5-4) en el pabellón de Son Rapinya en el primer partido de los play-offs por el título de la Liga Elite, disputado este sábado por la tarde y que le enfrentó al Molina Sport.

El equipo canario, que acabó líder de la fase regular y es el máximo favorito a hacerse con el título, se llevó la victoria en el tramo final de un encuentro que el Espanya comenzó dominando. Eduard Cabalín abrió el marcador, pero empató minutos después Baldwin para los visitantes. Álvaro Pons adelantó de nuevo a los palmesanos, pero Mooney igualó antes del descanso (2-2).

El Molina decide en la segunda parte

En el segundo periodo, el Molina Sport encarriló la victoria con dos goles en dos minutos de Jiménez y Díez. Skoupy recortó la diferencia (3-4), pero Jiménez respondió con el quinto gol visitante. Boudreault maquilló la derrota en los últimos segundos (4-5).

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El próximo sábado se juega el segundo partido en Gran Canaria. El Espanya necesita ganar y volver a hacerlo el domingo, en el desempate, para poder acceder a la final por el título.