El Atlético Baleares asegura la segunda plaza con una remontada al Terrassa

El Atlético Baleares firmó una convincente victoria ante el Terrassa (3-1) en un encuentro que mostró la progresión que ha tenido el once blanquiazul en la segunda vuelta y, sobre todo, su capacidad de reacción. El triunfo también tuvo un componente simbólico, ya que el técnico Luis Blanco alcanzó los 50 partidos al frente del equipo.

El partido arrancó con ritmo e intensidad. Ya en el minuto 5, Tovar avisó con una ocasión clara, pero fue el Terrassa quien golpeó primero en el 13, aprovechando un centro lateral para adelantarse (0-1). Lejos de acusarlo, el conjunto blanquiazul reaccionó de inmediato.

Solo dos minutos después, Iván López firmó el empate (1-1) con una gran acción individual, finalizada con un disparo cruzado que devolvía la igualdad al marcador y cambiaba por completo la dinámica del encuentro.

En el minuto 19, Moha culminó una gran jugada tras un pase de Tovar para firmar el 2-1, completando la remontada en apenas unos minutos. Antes del descanso, el propio Moha volvió a generar peligro, aunque un fuera de juego anuló lo que habría sido el tercer tanto.

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios, el Atlético Baleares mantuvo el control del juego. El técnico movió el banquillo con la entrada de Miguelito, buscando mantener la intensidad por bandas. El plan dio resultado en el minuto 64: Lache protagonizó una gran acción por banda y Tovar apareció para firmar el 3-1, dejando el partido encarrilado.

A partir de ahí, el partido fue blanquiazul ante un Terrassa que necesitaba ganar y que con la derrota se queda sin posibilidades de meterse en la lucha por el play-off. En el minuto 67, Moha y Bover rozaron el gol en una doble ocasión, confirmando el dominio del once blanquiazul. En el tramo final, los cambios introdujeron frescura con las entradas de Manu Morillo, Víctor Morillo y Darius.

Ya en el minuto 90, Bover volvió a ser protagonista con una gran acción que dejó solo a Darius, en la última ocasión clara de un Atlético Baleares que fue superior, especialmente en el segundo tiempo.

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(Habrá ampliación)