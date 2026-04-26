El Andratx deja al borde del abismo a la SD Ibiza

El Andratx compitió con seriedad y carácter para firmar un empate (2-2) que complica al máximo la permanencia de la SD Ibiza, que se mete en descenso a falta de la última jornada en el Grupo 3 de Segunda RFEF. Sin nada en juego en la clasificación, y ya descendido, el equipo de José Contreras quiso mostrarse respetuoso con la competición y puso contra las cuerdas a un rival obligado a ganar. Un conjunto ibicenco cuyo descenso afectaría a la Tercera División balear.

El inicio fue gris, con minutos de tanteo y sin ocasiones claras, en línea con la dinámica reciente de ambos equipos. El Andratx se mostró ordenado, con la idea de salir rápido a la contra, incomodando a un equipo local que tampoco encontraba su ritmo.

En el minuto 36 llegó el primer jarro de agua fría para los locales. Sergi Martín firmó el 0-1 tras una acción individual desde la banda derecha, castigando a los locales cuando cuando mejor se encontraban en el partido.

La segunda parte arrancó con otro mazazo para los pitiusos. En el 48, Garrido aprovechó un error de Joan Pol para hacer el 0-2, dejando el encuentro muy cuesta arriba para la SD Ibiza. Incluso pudo ser peor: el propio Garrido rozó el 0-3 en el 52, pero el portero local -el manacorí Joan Pol- evitó el tanto.

Reacción de los ibicencos

La reacción ibicenca fue inmediata. Vargas recortó distancias en el 54 (1-2) tras un centro de Gilbert, y apenas tres minutos después, Pep Vidal firmó el 2-2 (m.57) al aprovechar un rechace tras una gran intervención de Elías.

El partido se abrió. La SD Ibiza, obligado a sumar los tres puntos, acumuló dominio y ocasiones, pero se encontró con un Elías decisivo, que sostuvo al Andratx con varias intervenciones de mérito. Al mismo tiempo, los mallorquines encontraron espacios para salir a la contra, generando peligro real.

En el tramo final, con todo por decidir, faltó acierto en ambas áreas. Toni Moreno perdonó para los locales y, ya en el minuto 90, Montenegro desaprovechó un mano a mano clarísimo que pudo dar la victoria del Andratx, pero Joan Pol lo evitó.

El empate no se movió y deja un escenario muy comprometido para la SD Ibiza, que se mete en descenso, a dos puntos de la salvación, y se jugará todo en la última jornada en otro derbi balear, esta vez ante el Poblense.

(Habrá ampliación)