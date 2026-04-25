Veijer se estrena y deja sin pole a los españoles en Moto2

El neerlandés Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) se ha anotado su primera pole en Moto2 y abrirá la parrilla del GP de España, después de superar al resto de los favoritos en una ajustada batalla frente a Alex Escrig (Klint Forward). El piloto valenciado ha acariciado la que hubiera sido también su primera pole, pero ha acabado cediendo por solo 57 milésimas.

Tercero, en la misma décima, ha sido el líder del campeonato, 'Manugasss' González, que ha relegado a la segunda fila de parrilla a su compañero en el Team Liqui Moly Husqvarna, Senna Agius, vencedor del último gran premio en Austin.

Alonso, sin 'regalo' de cumpleaños

Toni Arbolino, que ha empezado el día siendo el más rápido en la última sesión de entrenamientos libres de la categoría intermedia, bajo la lluvia, ha tenido que pasar por la criba de la Q1 tras un viernes discreto, pero se ha asegurado la acceso a la Q2, ya en condiciones de seco, precedido por Sasaki, Adrian Huertas y Aron Canet.

El definitivo pulso por la pole, también en perfectas condiciones de asfalto, ha deparado máximo equilibrio entre los candidatos. El australiano Agius, que dominó el viernes en la primera toma de contacto con el circuito de Jerez, una pista propicia donde hace un año ya subió al podio, se ha dejado ver en los primeros compases.

Pero David Alonso, motivado en su cumpleaños (20), ha querido lucirse y se ha situado al frente de la clasificación, con un tiempo de 1.39.368 y Escrig a su estela. Con el segundo juego de neumáticos, Veijer ha dado el primer aviso, aunque han cancelado su vuelta por banderas amarillas tras la caída de David Muñoz.

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'Manugasss' ha vuelto a la carga para situarse primero (1.39.196) y Veijer ha hecho bueno su último intento, que le ha dado la pole con un registro de 1.39.101, por delante de Escrig y el líder del Mundial. David Alonso buscaba la sorpresa final, pero se ha encontrado con Baltus y ha acabado relegado a la sexta plaza.