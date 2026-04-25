Ciclismo
Scaloni firma su mejor tiempo en la Mallorca 312 OK Mobility
El seleccionador argentino ha completado los 167 kilómetros en 4h.51:07, en la decimocuarta posición
«Esta ha sido mi participación más rápida, pero también en la que más he sufrido», afirma el técnico
Lionel Scaloni ha sido, un año más, uno de los grandes protagonistas de la Mallorca 312 OK Mobility. El seleccionador de Argentina, que participa por tercer año consecutivo en la prueba —cuarto en total—, completó la distancia de 167 kilómetros en la 14ª posición, con un tiempo de 4h.51:07, logrando su mejor registro hasta la fecha.
La Mallorca 312 consta de tres distancias (312 km, 226 km y 167 km) y los participantes en la prueba corta son los primeros en concluir la jornada. Los primeros clasificados han sido Marina Garau y Benjamin Witt.
«Es un privilegio estar aquí y disfrutar de una isla increíble»
«Esta ha sido mi participación más rápida, pero también en la que más he sufrido. Cuando quieres ir más rápido, el esfuerzo es mayor. Estoy contento más allá del resultado; lo importante era acabar bien. Es un privilegio estar aquí y disfrutar de una isla increíble y de unas carreteras espectaculares», señaló Scaloni tras cruzar la meta.
La presencia del técnico argentino refuerza la proyección internacional de una prueba que continúa en marcha, con miles de ciclistas todavía en el recorrido. En el momento del último parte de la organización, aún no habían llegado los primeros participantes de la distancia de 225 kilómetros ni del recorrido completo de 312 kilómetros, entre ellos varios exciclistas profesionales que toman parte en esta edición, que tiene al alemán Jan Ullrich como homenajeado luciendo el dorsal 312 de la prueba.
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