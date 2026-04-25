Pilotades | El Mallorca B puede cantar el alirón y retornar a Segunda RFEF

El Mallorca B puede cantar el alirón este fin de semana como campeón del grupo balear de la Tercera División y, en consecuencia, regresar a la Segunda RFEF. Los bermellones, que aventajan en cuatro puntos a su inmediato perseguidor, el Manacor, necesitan vencer en el difícil campo del Binissalem (hoy sábado, a las 16:30 horas), que se juega no bajar en una carambola, y que el conjunto manacorí no venza en su campo al Formentera (mañana domingo, a las 13:00), que aún tiene posibilidades de ser quinto, plaza que da opción a jugar el ascenso.

Resto de partidos de la antepenúltima jornada

El resto de la jornada en Tercera es: hoy, Llosetense-Constància (17:30) y Rotlet Molinar-Collerense (18:00); y mañana, Portmany-Santanyí (12:00), Peña Deportiva-Son Cladera (12:00), Cardassar-Inter Ibiza (15:00), Mercadal-Platges de Calvià (16:15) y Felanitx-Alcúdia (17:00).

El Sineu celebra en sa Indioteria su ascenso

Jornada en División de Honor: hoy sábado, Alaró-Pòrtol (16:30), Andratx B-Santa Catalina Atlético (17:00), Ferriolense-Arenal (17:30), Son Verí-Inter Manacor (17:30), Atlético Rafal-Campos (18:00) y Recreativo La Victoria-Sineu (19:15); y mañana domingo, Serverense-Sant Jordi (17:00), Sóller-Esporles (17:30) y Platges de Calvià B-Alcúdia B (19:45).

Espanya-Petra en el municipal de Llucmajor

En Regional Preferente: hoy sábado, Porto Cristo-Xilvar (16:15), Athlètic Montuïri-Pollença i Port (17:00), Murense-Calvià (18:00), Espanya-Petra (18:00), Consell-La Unión (18:30), Pla de na Tesa-Algaida (18:45) y Cade Paguera-Son Sardina (19:30); y mañana domingo, Can Picafort-Collerense B (18:30). Ya disputado el Santa Maria-s’Horta.

Acaba la Liga en el fútbol femenino

Fin de la temporada para el Balears femenino, que disputa su último partido de Liga. Las blanquiazules juegan hoy, a las 13:15, en el campo del Elche. También acaba la Tercera femenina con el Mallorca Internacional ya como campeón. Hoy sábado, Algaida-Independiente (17:30); y mañana, Balears B-Manacor (12:00), Constància-Collerense (12:00), Mallorca Internacional-Sant Lluís (12:00) y Son Sardina-Ciutadella (12:00).

Vuelta de los cuartos en la Tercera de fútbol sala

La Tercera División balear de fútbol sala disputa la vuelta de las eliminatorias para el título de Liga y el ascenso a Segunda B. Hoy, ETB Calvià-Ibiza (4-6) (15:45), Muro-Joves d’Inca (6-3) (16:00) y Son Oliva-Alcúdia (4-5) (19:30); y mañana, Fisiomedia Manacor-Andratx (4-1) (19:30).

El Marratxí femenino, campeón de la fase plata

El Recreativo Atlético Marratxí se proclamó campeón de la fase Plata de cadete y juvenil de fútbol-11. Este equipo nace de la unión entre el Marratxí y Joventut Bunyola.