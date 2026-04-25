El Palma Futsal se examina ante el O Parrulo Ferrol

El Illes Balears Palma Futsal no para y este sábado se vuelve a probar tras ganar el martes al Noia Portus Apostoli (0-2) en el partido liguero adelantado. El conjunto mallorquín recibe al O Parrulo Ferrol, a las 18:00 horas, en el duelo correspondiente a la jornada 26 inmerso en una serie de cuatro partidos en tan solo diez días. Los mallorquines afrontan el encuentro en Son Moix con el objetivo de sumar de tres para dejar la clasificación para los play-offs virtualmente en el bolsillo y, a partir de ahí, centrar todas las energías en escalar posiciones para pelear por la ventaja de campo en las eliminatorias por el título.

El Palma futsal afronta este choque consciente de la dificultad del reto, ya que en la memoria de los jugadores está muy presente el encuentro de la primera vuelta en Ferrol, donde el conjunto gallego se impuso por 4-2. Es por ello por lo que Son Moix cobrará importancia para hacer valer el factor afición e intentar sumar el segundo triunfo consecutivo.

El Illes Balears Palma Futsal recibe al equipo gallego en la sexta plaza de la clasificación con 41 puntos, empatado con Movistar Inter, aunque con un partido más. Por su parte, O Parrulo Ferrol llega a Palma situado en la undécima posición liguera con 33 puntos en su haber y mirando las posiciones de play-off, que tiene a tan solo cuatro puntos. Una situación que le hace ser un rival especialmente peligroso al tener opciones de meterse en la lucha por el título. Vadillo y sus jugadores destacaron esta semana que la clave de este encuentro pasa por dar continuidad a la solidez defensiva mostrada el pasado martes en Noia, donde el equipo dejó la portería a cero.