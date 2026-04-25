El Palma Futsal desperdicia un 2-0 contra el O Parrulo

El Palma Futsal dejó escapar un preciado tesoro para poder asegurar su presencia en el play-off. Los de Antonio Vadillo desperdiciaron un 2-0 de ventaja a nueve minutos del final para terminar empatando (2-2) ante O Parrulo en Son Moix. El equipo palmesano tendrá que seguir empujando en los tres partidos que le quedan para certificar su plaza entre los ocho mejores.

El duelo Palma Futsal muy incisivo que buscó el área rival desde los primeros compases, aunque sin fortuna en los metros finales ante la resistencia de Caio César. La intensidad defensiva de ambos conjuntos se tradujo en una rápida acumulación de faltas. El O Parrulo llegó a la quinta falta mediado el primer tiempo tras una amarilla a Malaguti. La insistencia balear, que incluyó un disparo de Lucão a la cruceta, obtuvo finalmente su premio antes de la conclusión de la primera mitad. Orzáez cometió la sexta falta y Fabinho no perdonó desde los diez metros para establecer el 1-0 con el que se llegó al descanso.

En la reanudación, el equipo de Vadillo mantuvo el control y gozó de múltiples ocasiones para ampliar la renta, pero se topó con un inspirado Caio César que negó el gol a Ernesto y Deivão en varias intervenciones de mérito. Por su parte, Dennis sostuvo al equipo bajo palos con paradas vitales ante Novoa y Santa Cruz cuando el conjunto ferrolano más apretaba. La constancia local pareció sentenciar el choque en el minuto 31. Ernesto firmó el segundo tras una gran carrera individual por banda finalizada con un potente derechazo que ponía el 2-0 en el electrónico.

Sin embargo, el partido dio un giro radical en el tramo final condicionado por el juego de cinco y la rigurosidad arbitral. Novoa recortó distancias con un disparo lejano a falta de siete minutos del final. Acto seguido, el encuentro se terminó de complicar para los mallorquines con la expulsión de Dennis, que vio la segunda amarilla por una acción en campo contrario. Con Carlos Barrón bajo palos y el equipo en inferioridad numérica, el O Parrulo aprovechó la ventaja para que Novoa pusiera el 2-2 definitivo.

Los últimos minutos fueron un ejercicio de asedio constante por parte del Palma, que situó a Machado como portero-jugador para intentar volver a adelantarse en el marcador. Ernesto estuvo a punto de lograr el gol del triunfo con un remate de cabeza que Caio César desvió a córner in extremis. Pese a los intentos desesperados y la superioridad final, el marcador no se movió, certificando un reparto de puntos que obliga al Palma a seguir remando en su camino hacia la certificación del playoff.