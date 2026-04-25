Marina Garau y Benjamin Witt marcan los mejores tiempos en los 167 km de la Mallorca 312 OK Mobility

La Mallorca 312 OK Mobility continúa desarrollándose con normalidad en su decimosexta edición, en una jornada marcada por el alto nivel deportivo y un gran ambiente a lo largo de todo el recorrido, con 8.500 ciclistas en ruta bajo unas excelentes condiciones meteorológicas.

Desde primera hora de la mañana, las carreteras de la isla acogen una jornada que combina reto deportivo y participación, con la Serra de Tramuntana y el apoyo del público en diferentes municipios como grandes protagonistas. Más de 2.600 ciclistas locales mallorquines participan en esta edición, aportando una fuerte identidad local a un evento de marcado carácter internacional.

Primeras referencias en la distancia de 167 km

El recorrido de 167 km es el primero en registrar tiempos en una jornada que todavía continúa en marcha. En categoría femenina, la mallorquina Marina Garau Roca, ciclista profesional del BePink-Imatra-Bongioanni, ha marcado hasta el momento el mejor tiempo, con 4h.48:38. Tras finalizar, la ciclista local señaló: «Este año he podido disfrutar mucho de la carrera y forma parte de mi preparación para mi próxima participación en La Vuelta a España».

Le han seguido en la meta Martyna Wiśniewska (Polonia), con 5h.08:19 (+19:40), y Nicoline Rahbek Ravn (Dinamarca), con 5h.28:38 (+39:59).

En categoría masculina, el alemán Benjamin Witt registró el mejor tiempo, con 4h.38:28.4. Witt comentó tras la carrera: «Esta es mi segunda participación y sabía que quería volver después de acabar séptimo el año pasado. Mallorca ofrece una experiencia única, con carreteras espectaculares y la posibilidad de rodar sin tráfico, algo realmente especial en los descensos. Hoy he elegido el recorrido corto por unas molestias en la espalda; a cierta edad hay que escuchar al cuerpo».

Muy cerca quedó el mallorquín Juan Carlos Riutort Martínez, que finalizó con 4h.38:28 (+0:00), en una llegada extremadamente ajustada. «Me he sentido muy bien desde el inicio. Mi objetivo cada año es afrontar el recorrido corto», afirmó.

El tercer mejor tiempo provisional lo marcó Pere Amengual Estarellas, con 4:40:39 (+2:10).