La Mallorca 312 OK Mobility vive otra jornada épica de ciclismo

La Mallorca 312 OK Mobility ha vuelto a convertir la isla en el gran escenario del ciclismo internacional. La prueba, que ha reunido a 8.500 ciclistas desde primera hora de la mañana en Playa de Muro, ha firmado una jornada de gran ambiente, emoción en carrera y momentos destacados en cada una de sus tres distancias: 312, 226 y 167 kilómetros.

Con una temperatura agradable y cielo totalmente despejado, los participantes han arrancado a las 6:30 horas para afrontar una edición que ha vuelto a reunir a ciclistas populares, excorredores profesionales y grandes nombres de la historia reciente del ciclismo. Entre ellos, Jan Ullrich, dorsal 312, que ha completado la distancia de 167 kilómetros y ha destacado el ambiente vivido durante toda la jornada.

“Ha sido increíble compartir estos kilómetros con todos los aficionados. La seguridad durante toda la prueba es increíble y junto a la gran meteorología que hemos tenido hace de este evento una gran prueba a nivel mundial”, señaló el ciclista alemán tras cruzar la línea de llegada.

Contador e Indurain completan la distancia larga

La jornada también dejó la participación destacada de Alberto Contador y Miguel Indurain, que afrontaron el recorrido largo de 312 kilómetros con tiempos que volvieron a sorprender a los aficionados.

Contador detuvo el crono en 9h.09:58 y aseguró que este año ha vivido su mejor edición: “Ha sido la que más he podido disfrutar gracias a todo el trabajo de la organización que hace que cada uno de nosotros podamos pasar un día inolvidable”.

Por su parte, Miguel Indurain, que tomó la salida acompañado por sus dos hijos aunque finalmente solo él apostó por la distancia larga, completó el recorrido en 9h.48:55. El navarro destacó la experiencia de rodar junto a tantos aficionados y la posibilidad de completar una jornada tan exigente en buenas condiciones: “Es una gozada poder vivir un día así, con todos los aficionados y con grupos que te llevan a una buena velocidad para poder acabar así de entero después de tantos kilómetros”.

Jan Ullrich, dorsal 312 de esta edición, tras cruzar la línea de meta / Mallorca 312 OK Mobility

Janine Meyer, nuevo récord femenino en la 312

Uno de los grandes momentos de la edición llegó en la categoría femenina de la distancia reina. La alemana Janine Meyer estableció un nuevo récord absoluto femenino en la Mallorca 312, con un tiempo de 9h.09:45. El podio femenino de la distancia de 312 kilómetros lo completaron Victoria Stansfield, con 9:30:18, y Catherine Rossman, con 9:40:18.

En la prueba masculina, la llegada se resolvió en un apretado esprint en la Playa de Muro. Luke Barfoot fue el primero en cruzar la línea de meta, seguido de Albrecht Anton y Yannick Ruschmeier, los tres con un tiempo de 8h.45:29.

David López y Barbora Besperát ganan los 226 kilómetros

En la distancia intermedia, de 226 kilómetros, el triunfo fue para David López, del Club Ciclista Artanenc, que completó el recorrido en 6h.31:28. La llegada también se decidió al esprint, con Kai Neumann y Niels Merckx ocupando la segunda y tercera posición con el mismo tiempo que el vencedor.

En categoría femenina, la primera en llegar a la Playa de Muro fue Barbora Besperát, con un tiempo de 7h.09:44. La acompañaron en el podio María Elisa Mejía, con 7h.31:39, y Rosario Vilar Salvá, con 7h.45:02.

Marina Garau y Benjamin Witt, los más rápidos en la 167

El recorrido de 167 kilómetros fue el primero en concluir. En categoría femenina, la mallorquina Marina Garau Roca, ciclista profesional del equipo BePink – Imatra – Bongioanni, marcó el mejor registro con 4:48:38. Tras ella finalizaron Martyna Wiśniewska, con 5:08:19, y Nicoline Rahbek Ravn, con 5:28:38.

En categoría masculina, el alemán Benjamin Witt fue el más rápido con 4:38:28. Muy cerca terminó el mallorquín Juan Carlos Riutort Martínez, con el mismo tiempo, mientras que Pere Amengual completó el podio con 4:40:39.

Uno de los protagonistas de esta distancia fue Lionel Scaloni, seleccionador argentino de fútbol. El técnico, que reside en Mallorca y disfrutó por cuarta vez de la Mallorca 312 OK Mobility, firmó su mejor actuación en esta prueba cicloturista.

Una edición para recordar

La Mallorca 312 OK Mobility echará el cierre a su decimosexta edición con la llegada del último corredor -la organización ha previsto que sea sobre las 20:40 horas d este sábado- junto al grupo de los verdes y el recibimiento de los Dimonis ‘Realment cremats’, poniendo el broche final a una jornada que ha vuelto a consolidar la prueba como una de las grandes citas del calendario cicloturista internacional.