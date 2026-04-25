La Larga abre la Sandberg PalmaVela con 35 barcos en la bahía de Palma

La Sandberg PalmaVela ha arrancado este sábado con la salida de La Larga, su regata offshore, en la que 35 embarcaciones han soltado amarras desde el Real Club Náutico de Palma para iniciar una prueba de altura que recorrerá distintos puntos del archipiélago balear.

La flota ha tomado la salida a las 13:05 horas en la bahía de Palma, con condiciones favorables y viento del sur-suroeste, de entre 10 y 13 nudos, algo superior a lo previsto. Los barcos han puesto rumbo hacia Sa Ràpita en el inicio de sus respectivos recorridos. La prueba reúne hasta seis clases: IRC, ORC 0, ORC 1, ORC 2-3, ORC A2 y Mini 6.50.

El Comité de Regatas ha diseñado tres recorridos en función de las clases y las esloras, con distancias que van de las 195 a las 295 millas náuticas. El recorrido más largo, de casi 300 millas, está reservado para los IRC, los barcos de mayor eslora de la flota, como el Tilakkhana II, de 30 metros, que cuenta con la campeona olímpica y regatista oceánica española Támara Echegoyen.

De Palma hasta Sa Ràpita, rodeando Formentera, las islas de Vedrà y Vedranell, y regresando por la zona de Espardell y Porto Colom antes de la llegada. En estos momentos la previsión es que los IRC podrían completar el recorrido durante la madrugada del lunes día 27, con llegadas estimadas entre las 04:00 y las 07:00 horas.

El segundo recorrido, de unas 230 millas, es el que están completando las clases ORC 0, ORC 1 y Mini 6.50 e incluye el paso por La Rápita y Espardell antes de dirigirse hacia Porto Colom y finalmente a la llegada.

Las clases ORC 2-3 y ORC A2 disputan un recorrido de aproximadamente 195 millas que propone un trazado más directo con el paso por Espardell, Porto Colom y llegada.

Uno de ls barcos que participan en la PalmaVela, tras la salida de este sábado / Laura G. Guerra (PalmaVela)

Hasta el martes para completar La Larga

El tiempo límite para completar La Larga será el martes 28 de abril a las 10:00 horas. La evolución de la prueba puede seguirse en directo a través del sistema de tracking de la web oficial de PalmaVela, mientras que la entrega de premios se celebrará ese mismo martes, a las 19:00 horas, en la terraza principal del Real Club Náutico de Palma.

Antes de la salida, Toni Guiu, armador del TP52 Aproperties Blue Carbon, destacó el atractivo de competir en Palma: «A nosotros nos gusta hacer todo tipo de regatas porque cuanto más navegas, más vives, y si es un poco más larga, mejor». También subrayó el nivel organizativo del Real Club Náutico de Palma, que, según apuntó, hace que la regata sea «muy competitiva» y atraiga a «una gran flota».