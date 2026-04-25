Baloncesto | Primera FEB
El Fibwi Mallorca agrava su crisis en Palencia
El conjunto de Pablo García encaja su duodécima derrota consecutiva y ve cada vez más comprometida la permanencia
El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma sumó este sábado su duodécima derrota consecutiva y ve cada vez más comprometida la permanencia tras caer con claridad ante el Super Agropal Palencia por 92-70. El equipo de Pablo García volvió a competir a ráfagas, pero no encontró la solidez ni el acierto necesarios para sostenerse ante un rival muy superior en los momentos clave.
El conjunto mallorquín trató de agarrarse al partido desde el inicio, pero el acierto local marcó pronto las diferencias. Vrankic lideró los primeros minutos del Super Agropal Palencia, con cinco de los siete primeros puntos de su equipo, mientras el Fibwi Mallorca intentaba mantenerse cerca en el marcador. El 12-9 inicial dio paso a un tramo de demasiadas dificultades ofensivas para los visitantes, que cerraron el primer cuarto por debajo, con 24-15.
La situación no mejoró en el segundo parcial. El Palencia volvió a golpear primero y amplió su ventaja ante un Fibwi Mallorca que no encontraba continuidad en ataque ni respuestas suficientes en defensa. El marcador se fue hasta el 34-21 y posteriormente al 38-23, reflejando las malas sensaciones del equipo. En el tramo final antes del descanso, los triples de Bocca dieron algo de aire al conjunto mallorquín, que logró recortar distancias y llegar al vestuario con un 43-32 que todavía dejaba margen para creer.
Mejoría tras el descanso
Tras el intermdio llegó la mejor versión del Fibwi. Con más energía y un Lucas Capalbo más protagonista en la dirección, los de Pablo García consiguieron acercarse hasta el 48-40. Sin embargo, cada intento de reacción encontró una respuesta contundente del Palencia, que volvió a abrir brecha (55-40). Matulionis asumió la responsabilidad en ataque: logró un 0-6 para situarse a los mallorquines con 55-46.
Pero la reacción volvió a quedarse a medias. El Palencia recuperó el control a base de acierto exterior y buenas acciones ofensivas, castigando cada error del Fibwi Mallorca y cerrando el tercer cuarto con una ventaja ya muy difícil de levantar: 70-53. Ahí empezó a escaparse el partido para los mallorquines.
El último cuarto confirmó la superioridad local y el momento delicado que atraviesa el Fibwi Mallorca. El equipo palmesano buscó reducir diferencias, pero se encontró con un Palencia sólido, cómodo y decidido a ampliar su renta. El 92-70 definitivo deja una nueva y dura derrota para los de Pablo García, que encadenan ya doce tropiezos seguidos y afrontan un tramo decisivo de la temporada con la permanencia en la Primera FEB cada vez más en riesgo.
Ficha técnica
92 - Super Agropal Palencia: Oroz (8), Wintering (18), Kamba (8), Vrankic (11), Armus (10). También jugaron Gómez (0), Kunkel (6), Jakovics (9), Rodríguez (2), Vucetic (13), Muñoz (3), Levy (4).
70 - Fibwi Mallorca Bàsquet Palma: Lucas Capalbo (10), Juan Bocca (8), Osvaldas Matulionis (16), Fallou Niang (4), Laron Smith (6). También jugaron Scariolo (13), Aramburu (3), Jorge Martínez (0), Lysander Bracey (2), Brian Vázquez (8).
Parciales: 24-15, 19-17, 27-21, 22-17.
Árbitros: Sánchez González, González Cuervo, Benavente Parra. Sin eliminados por faltas personales.
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