El Conectabalear Manacor busca la sorpresa ante el CV Guaguas

Manacor se viste de gala para albergar las semifinales de los play-off por la Superliga Masculina. El Conectabalear recibe este sábado a las 18:00 horas al todopoderoso CV Guaguas en el primer partido de la serie con la intención de volver a dar la sorpresa y dar el primer paso en firme hacia la final por el título liguero.

El equipo mallorquín se aferra al último enfrentamiento entre ambos en la semifinal de la Copa del Rey donde los de Alexis González vencieron y eliminaron al conjunto canario antes de alzar el trofeo copero. La dificultad del reto es mayúsculo, pues el CV Guaguas ha sido el líder indiscutible de la liga regular con tan solo dos derrotas demostrando su superioridad al resto de equipos de la competición mostrándose sólido en todas las fases del juego. Los de Manacor, por su parte, ya han demostrado poder hacer frente a cualquiera de la Superliga y, lo que es más importante, en los momentos determinantes han demostrado ser fuertes y capaces de no sentir la presión, más bien subir su nivel y poder alzar el primer título de la historia del club como fue la Copa del Rey.

El entrenador del Conectabalear Manacor, Alexis González, ha reconocido la dificultad del reto: “Sabemos que tenemos la semifinal contra el equipo favorito. Guaguas es favorito por presupuesto, tienen diez veces más que nosotros, y eso se refleja también en la calidad de jugadores”. Aun así, se aferra al precedente más reciente: “Nosotros sabemos que podemos. En la Copa del Rey les ganamos en un momento muy importante como era una semifinal”. Para el argentino, esa victoria refuerza la confianza de cara a una serie que prevé muy igualada: “Ahora este sábado será un lindo partido para ver. Estás jugando contra el favorito y creo que Manacor contra Guaguas es el cruce más complicado, porque enfrentas al campeón de Copa y al líder de la liga. Será una serie muy igualada”.