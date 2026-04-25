El ConectaBalear cede en un exigente primer duelo de semifinales ante el Guaguas

El ConectaBalear Manacor cayó este sábado ante el Guaguas en el primer partido de ida de las semifinales de los play-offs por 1-3. El Manacor no pudo aprovechar el factor pista en un duelo exigente y de máxima intensidad. El conjunto manacorí compitió de tú a tú en los dos primeros sets, pero cedió en los momentos decisivos. Aun así, el equipo de Alexis González reaccionó y se llevó el tercer set para recortar distancias. Finalmente, el cuarto set terminó en manos del rival. La eliminatoria, cuesta arriba para los locales, se decidirá el fin de semana que viene en el Gran Canaria Arena de Las Palmas.

El primer set fue muy igualado desde el inicio. Guaguas empezó mejor, con un buen turno de saque, pero el Manacor reaccionó rápido y logró empatar (5–5) con la misma dinámica de saque que su rival. A partir de ahí, ambos equipos intercambiaron puntos constantemente sin un dominador claro. El momento clave llegó cuando Guaguas firmó un parcial decisivo liderado por Ramos donde el bloqueo fue clave y permitió abrir ventaja hasta el 15–19. Manacor intentó remontar con saque directo de Díaz, pero en el tramo final Guaguas estuvo más acertado y cerró el set 23–25.

Siguiendo la tónica inicial, el segundo set empezó equilibrado, con intercambio de puntos y con un Manacor que incluso logró imponerse ligeramente gracias a las acciones de Romaní y Ribas. Poco a poco, y con un juego más sólido en ataque y bloqueo, Guaguas dio un paso adelante y amplió progresivamente la ventaja hasta el 11-18. Los locales intentaron reaccionar, pero no lograron reducir la diferencia ante un rival que mantuvo el control hasta el final 19-25.

El tándem Ribas y Romaní dio un golpe sobre la mesa en el inicio del tercer set, con un bloqueo y un servicio impecable que puso a los del Llevant 5-0 arriba. Eso dio un soplo de aire al equipo y, sumado a errores en el servicio grancanario, permitió mantener la ventaja. Los visitantes recortaron distancias tirando de bloqueo ante un Manacor que defendió su terreno y, con contundencia en su ataque, cerró el set 25-19.

El cuarto set empezó con ambos equipos enchufados en ataque y efectuando buenas defensas, cosa que colocó el 8-8 en el electrónico. El buen servicio de Guaguas y su potencia en ataque les pusieron por delante ante un Manacor que defendió, pero que no pudo revertir la situación, reforzada por el bloqueo rival. Un ritmo de juego rápido e intenso que, a pesar de los esfuerzos de los de Manacor, finalmente dio la victoria al equipo grancanario por 21-25.

FICHA TÉCNICA:

CONECTABALEAR CV MANACOR: Ribas A. (6), Romaní G. (10), Nieves C. (12), Lorente R., Díaz F. (21), Kucharczyk A. (2), Cairús R (L). También jugaron: Flaquer P. (-), Linares J.L. (10).

CV GUAGUAS: Bruno N. (15), Bezerra F. (11), Ramos M. (13), De Amo M. (2), Juantorena O. (8), Mendes H. (8), Larrañaga U (L). También jugaron: Colito A. (-), Rousseaux T. (5).

PARCIALES: 0-1 (23-25), 0-2 (19-25), 1-2 (25-19), 1-3 (21-25)

COLEGIADOS: David Fernández y Rubén Sánchez.