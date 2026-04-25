El campeón Ruud arrolla a Jaume Munar en Madrid

El mallorquín Jaume Munar cayó este sábado sin anestesia contra el vigente campeón del Masters 1000 de Madrid, Casper Ruud. El noruego solo perdió un juego ante el español (6-0 y 6-1) y se situó en la tercer ronda donde se medirá al también español Alejandro Davidovich.

El tenista de Oslo, duodécimo favorito, tiene tomada la medida a Munar, que necesita partidos para rehacerse en el circuito después de dos meses de baja por la lesión en el húmero derecho. Apenas una hora necesitó Ruud para ganar por séptima vez en ocho partidos al balear, que en ningún momento entró en juego.

Ruud, que lidera el circuito ATP en victorias en tierra batida (132) y títulos (12) desde el inicio de la temporada 2020, aspira a ser el tercer jugador en revalidar un título en Madrid después de Rafa Nadal (2013-14) y Carlos Alcaraz (2022-23). La séptima victoria seguida en Madrid demuestra que el noruego se ha repuesto de la lesión muscular que le dejó fuera del Masters 1000 de Montecarlo y de Barcelona.

El mallorquín subrayó que su situación actual es la real y que ha de «apechugar» con ello como parte del proceso de recuperación. «No me gusta jugar a este nivel sobre todo en casa, pista central... en un sitio idílico, con el que sueñas y el rendimiento que doy no es el que me gustaría. Pero esta es mi realidad», afirmó tras el partido.