Azulmarino, oficialmente campeonas de la Liga Challenge

Azulmarino se ha acostumbrado a hacer posible lo imposible y esta vez no iba a ser menos. El conjunto dirigido por Alberto Antuña ha alzado la copa de campeonas de Liga Challenge a lo más alto del cielo valenciano tras vencer al Castellón. De esta manera, el grupo balear culmina el curso 25/26 rozando la excelencia y grabando su nombre en la historia.

Azulmarino acudió a la última cita de Liga Challenge con las ganas de completar 29 victorias. A pesar de no haber ganado el saque como acostumbran, las mallorquinas dirigieron la batuta del primer cuarto. Carmen Grande estrenó la lata al minuto y medio de partido. Castellón intentó armar varios ataques, pero la defensa balear supo contener a las locales gran parte de los primeros 10 minutos. Grande, Jane Asinde y Gedna Capel fueron las encargadas de darle forma al intenso parcial que al ecuador se situaba 2-8. Ante el gran inicio de las visitantes, en un momento de flaqueza defensiva por parte de Azulmarino, Castellón no optó por venirse abajo y compitió hasta dejar el primer parcial 13-17.

En el inicio del segundo capítulo, las castellonenses demostraron su valía recortando varios puntos a Azulmarino, pero Maria España contestó con un triple para recordar el por qué son campeonas. Una Marina Aviñoa inspirada asistió a la argentina Amaiquén Siciliano para continuar convirtiendo e ir mostrando los habituales detalles de calidad hasta en la última fecha. Castellón tuvo varias oportunidades para poner ante las cuerdas al líder, no obstante sus lanzamientos se vieron escupidos por el aro. Las de Castellón no lograron frenar al combinado rival y los dos conjuntos partieron al descanso con un 25-38 en el marcador.

A la vuelta de vestuarios, Azulmarino continuó con su actitud arrolladora. Desde la primera jugada que tejió el conjunto balear, este sacó provecho. A unos segundos de la mitad del cuarto, el combinado azulón aumentó la diferencia a 20 puntos. Pese a la diferencia, Castellón vivió sus mejores minutos olvidando la baja efectividad de la primera parte. Azulmarino no doblegó ante la nueva cara de las locales y finalizó la tercera entrega 46-66.

En el capítulo final de Azulmarino en Liga Challenge, las baleares no permitieron que se bajase la intensidad. Cada balón disputado fue luchado como si fuese el inicio del enfrentamiento. Las visitantes dominaron el juego. El equipo de Antuña, completamente coordinado, se encontraba en los espacios reducidos y de la mano de Asinde y Capel, la cuenta final aumentó hasta quedar 54-89.

Tras el encuentro, Alberto Antuña afirmó: “Ha sido un año largo, pero muy bonito. Lo que ha conseguido Azulmarino, Gabriel Subías, Jordi Riera… han construido un equipo espectacular". "No va a haber mejor equipo en la historia de esta competición. Mallorca vuelve a tener un equipo en primera división y estoy feliz por haberlo conseguido”, declaró emocionado.

FICHA TÉCNICA:

PARCIALES: 13-17 / 12-21 / 21-28 / 8-23 (54-89)

PLANTILLA FUSTECMA NBF CASTELLÓ: 7. L. Campos (6); 8. C. Pérez (2); 10. S. Basaez (7); 11. A. García (-); 15. L. De Giacomo (-); 16. L. Ruiz de la Hermosa (1); 18. S. Carli (3); 20. F. Asemota (1); 25. G. Aiello (15); 32. J. Gomez (11)

PLANTILLA AZULMARINO: 0. E. Maguire (3); 2. A. Bulgak (8); 4. A. Siciliano (10); 5. C. Grande (6); 7. M. Aviñoa (8); 10. K. Rakovic (-); 11. M. García (-); 13. I. Mbulito (2); 14. M. E. Almendro (5); 22. G. Capel (24); 35. J. Asinde (18); 77. A.Torrens (5)