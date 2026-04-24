La Tercera balear ya tiene tres descendidos, busca el cuarto y teme un quinto

La Tercera División balear ya tiene casi definidas las plazas de descenso. De hecho, ya se conocen los tres equipos que, de no haberse producido descensos de Segunda RFEF, bajarán a la División de Honor (antes denominada Regional Preferente). Rotlet Molinar, Collerense y Felanitx, que este miércoles perdió en casa con el Platges de Calvià (0-3) en partido aplazado, son los que bajan de categoría.

A falta de tres jornadas para el final del campeonato, solo queda por definir el cuarto equipo que desciende. Por evitar esa plaza pelean, con nueve puntos por delante, el Portmany (29), Alcúdia (34) y Son Cladera (35); también están al alcance del Portmany el Santanyí y el Binissalem (37), aunque es improbable que los ibicencos lo ganen todo y los dos mallorquines no sumen dos puntos.

Esta situación —que baje un cuarto equipo— se ha dado por los descensos del Porreres y del Andratx de Segunda RFEF. Como sube directamente el campeón de Tercera RFEF, solo hay que hacer ‘hueco’ a uno de los dos que han bajado. Pero podría bajar un quinto equipo a División de Honor.

Pendientes de la SD Ibiza

Una circunstancia que está en manos de la SD Ibiza, que ahora mismo ocupa la última plaza de descenso en el Grupo 3 de Segunda RFEF. Con 36 puntos, tiene a uno al Barbastro (en promoción) y a tres —una victoria— al Castellón B y al Olot. Y a cinco, al Valencia Mestalla (41 puntos). Quedan dos jornadas y todo por decidir. Los ibicencos reciben al ya descendido Andratx este fin de semana y después cerrarán la Liga, de nuevo en casa, ante el Poblense.

Dos derbis baleares que pueden provocar un auténtico drama en la Tercera RFEF si los pitiusos no se salvan, ya que entonces bajaría el decimocuarto, ahora mismo el Alcúdia (34). Y a su alcance (ahora a dos partidos) están Son Cladera, Santanyí, Binissalem, Cardassar y Platges de Calvià, que es el noveno clasificado.

En el caso de que bajara la SD Ibiza, todo quedaría en manos del equipo que gane el play-off de ascenso en la Tercera RFEF. Jugaría con el clasificado de otro grupo una eliminatoria, a doble partido, por ascender. Si sube, solo descenderían cuatro a División de Honor. Si no accede a Segunda RFEF, serían cinco clubes los que bajarían a la categoría regional.