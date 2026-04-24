La Pólvora Trail de Porreres bate su récord con 549 inscritos

La Pólvora Trail celebra este domingo su tercera edición en el Puig d’en Femella de Porreres, consolidada ya como una de las pruebas más singulares del calendario deportivo del Pla de Mallorca. La carrera, integrada en la liguilla Es Pla no és Pla, ha alcanzado este año un récord de participación con 549 inscritos. La actividad arrancará ya este sábado con la Pólvora Kids, que reunirá a cerca de 200 niños en una jornada pensada para fomentar los valores del deporte y el respeto por el territorio.

Organizada por Agromart, la prueba destaca por ser la única carrera de montaña que transcurre por el interior de un antiguo polvorín militar. Los participantes deberán atravesar más de un kilómetro de túnel completamente a oscuras, por lo que será obligatorio el uso de iluminación frontal. El recorrido contará con dos modalidades: una de 15,5 kilómetros y otra de 8,9 kilómetros.

La edición de este año tendrá también un componente emotivo, ya que se rendirá homenaje a Ponç Bover, recientemente galardonado con el premio Cornelius Atticus 2025, que será el encargado de cortar la cinta inaugural. La prueba también refleja su carácter intergeneracional con la presencia de corredoras veteranas como Magdalena Barceló, de 72 años.

El evento fue presentado con la presencia de la alcaldesa de Porreres, Maria Àgnes Sampol; el concejal de Deportes, Rafel Mesquida; y los organizadores, Tomeu Lliteres y Rafel Figuera.