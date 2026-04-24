Fútbol sala
El Palma Futsal estrena su nuevo autobús
El equipo mallorquín lo utilizará por primera vez este sábado antes del partido ante el O Parrulo Ferrol
Jaume A.
El Illes Balears Palma Futsal dispondrá desde esta semana de un autobús oficial que acompañará al equipo en sus desplazamientos por Mallorca. El conjunto balear estrenará el vehículo este sábado, coincidiendo con la jornada de partido en Son Moix.
El autobús, facilitado por Mayca Bus —empresa encargada de los traslados del equipo desde el inicio de la temporada—, ha sido personalizado por Tot Vinyl con los colores e identidad visual del club, incorporando también la imagen de los patrocinadores que hacen posible el proyecto. La plantilla dirigida por Antonio Vadillo conocerá el nuevo vehículo este mismo sábado, cuando se desplace desde el Palau Municipal d’Esports Son Moix hasta el Hotel Aubamar para iniciar la concentración previa al partido frente al O Parrulo Ferrol. Posteriormente, el equipo regresará a Son Moix a bordo del autobús para disputar el encuentro.
Con esta incorporación, el Illes Balears Palma Futsal continúa dando pasos en la consolidación de su estructura y en la mejora de los servicios que rodean al primer equipo.
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