Nadal se divierte en el Bernabéu jugando al tenis con su hijo mayor

El extenista de Manacor Rafa Nadal no quiso perderse el pasado jueves la presentación de la pista de tenis que se montó en el Bernabéu tras el partido con el Alavés. El ganador de 22 Grand Slams fue fotografiado mientras disputaba un partido de dobles junto a Thibaut Courtois, formando pareja en la pista, frente a Jannik Sinner y Jude Bellingham, en un encuentro que reunió a algunas de las figuras más destacadas del deporte actual.

Un acompañante especial

Sin embargo, quien realmente acaparó el protagonismo del encuentro fue el hijo mayor de Rafael Nadal, el pequeño Rafa, que además de acompañar a su padre también tuvo la oportunidad de practicar sus primeros golpes de tenis. En un tierno vídeo se puede ver al propio Nadal lanzándole pelotas para que el niño las devolviera por encima de la red, dejando entrever —aunque todavía es pronto— que el primogénito apunta maneras y podría haber heredado el talento de su padre.

En el fondo de las imágenes también aparece Mery Perelló, mujer del extenista, sosteniendo en brazos a su segundo hijo, Miquel, nacido en agosto de 2025, que aún no ha cumplido su primer año.

Además de practicar con su padre, Rafa Nadal Jr. también tuvo la oportunidad de fotografiarse con Jude Bellingham, una de las figuras del equipo presente en el evento. En un vídeo compartido por el propio club en redes sociales, se ve al niño, raqueta en mano, posando junto al jugador y saliendo corriendo justo después de que se tomara la instantánea.

Una historia de amor nacida en Manacor

Rafa Nadal y Maria Francisca Perelló, más conocida como Mery, iniciarion su relación de pareja en 2005, año en que el tenista ganaba su primer Roland Garros con tan solo 19 años. La pareja se conoció a través de la hermana del deportista, Maria Isabel Nadal, quien era y siguie siendo íntima amiga de Mery desde el colegio. En las calles de Manacor, el lugar que les vio nacer a ambos, fue donde floreció durante meses y meses lo que se convertiría en una de las relaciones más sólidas del mundo del deporte.

La boda entre los dos mallorquines llegaría 14 años después, en 2019, en una ceremonia que tuvo lugar en sa Fortalesa, una finca de Pollença, y a la que acudieron además de familiares y amigos de la pareja, tenistas como David Ferrer, Feliciano López, Jaume Munar, Marc López y Albert Costa; empresarios como Richard Mille, Manuel Piñera Gil-Delgado y Francisco de Bergia y los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía.

La relación de Rafa Nadal y Mery Perelló, en imágenes /

Mery y Rafa dieron la bienvenida a su primer hijo, llamado Rafa, en octubre de 2022. El bebé nació tras casi tres años de matrimonio y dos décadas de noviazgo de la pareja, que siempre ha mantenido la máxima reserva en todo lo relacionado a su vida privada. Finamente en 2025 el matrimonio fueron padres por segunda vez, en esta ocasión de un niño que llamaron Miquel, en honor al padre de ella, fallecido en abril de 2023.

Retirada en el mundo del tenis

En esta vida todo tiene un pricincipio y un final". Con estas palabras, Rafa Nadal comunicó su retirada del tenis profesional en octubre de 2024. El mallorquín, que en ese momento tenía 38 años, colgó la raqueta con un palmarés en el que figuran 92 títulos, entre ellos 22 'Grand Slam' (fue superado por Djokovic en 2023; el serbio ya tiene 24). Además, también logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, tanto en individual como en dobles, y cinco Copa Davis.