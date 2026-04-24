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La Mallorca 312 OK Mobility presenta su edición de 2026 con Jan Ullrich como dorsal 312

El acto se ha celebrado en la Feria del Corredor de la Platja de Muro con la presencia de grandes leyendas del ciclismo internacional

Jan Ullrich recibe el dorsal 312 en la presentación de la Mallorca 312

Jan Ullrich recibe el dorsal 312 en la presentación de la Mallorca 312

A. González

Jaume A.

Muro

La Mallorca 312 OK Mobility ha celebrado este mediodía el acto oficial de presentación de su edición de 2026, en el recinto de la Feria del Corredor. La Platja de Muro es este viernes el epicentro del cicloturismo, en el día previo a la celebración una prueba que se ha instalado de forma importante en el calendario internacional y que reúnirá este sábado, cuando el pelotón recorrerá la isla, a 8.500 ciclistas.

La presentación ha contado con la presencia de Jan Ullrich, que lucirá el dorsal 312 en esta edición, y reunirá a una destacada nómina de figuras del ciclismo nacional e internacional. También han asistido exprofesionales como Miguel Indurain, Alberto Contador, Annemiek van Vleuten, Óscar Pereiro, Alessandro Petacchi, Samuel Sánchez, Sean Kelly, Joseba Beloki, Pedro Horrillo, Maurizio Fondriest, Haimar Zubeldia y Miquel Alzamora, además del medallista paralímpico Ricardo Ten.

Presentación de la Mallorca 312 OK Mobility

Presentación de la Mallorca 312 OK Mobility

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Presentación de la Mallorca 312 OK Mobility / A. González

También han estado presentes los representantes de las instituciones y el CEO de la Mallorca 312 OK Mobility, Xisco Lliteras.

El acto ha servido como punto de partida oficial de una de las citas cicloturistas más emblemáticas del calendario, que volverá a convertir Mallorca en el lugar más idóneo para rodar en bicicleta en una jornada que obligará, como cada año, a un gran despliegue de la organización y de la Guardia Civil y de los agentes de las localidades por donde pasarán el pelotón para que la etapa se desarrolle con normalidad y sin incidencias. Habrá cortes de tráfico en diversas carreteras de la isla para priorizar la seguridad de los participantes.

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