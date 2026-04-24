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Horarios del fin de semana | Agenda de los equipos mallorquines en competiciones nacionales (25-26 abril)

El Fibwi Mallorca tiene un partido importante este sábado en Palencia

El Fibwi Mallorca tiene un partido importante este sábado en Palencia / Fibwi Mallorca

Redacción Deportes

Palma

La visita del Mallorca a Vitoria, en donde se enfrenta este sábado al Alavés en un duelo decisivo por la permanencia en la Primera División del fútbol nacional, acapara el mayor interés de un fin de semana en el que los dos equipos de baloncesto malorquines, Fibwi Mallorca y Palmer Basket, buscan un triunfo que les acerque a la salvación y el ConectaBalear Manacor abrelas semifinales por el título ante el Guaguas canario.

Sábado, 25 de abril

FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 32

  • Alavés-Mallorca 14:00

FÚTBOL SALA: Primera División, jornada 26

  • Palma Futsal-O Parrulo 18:00

BALONCESTO: Primera FEB, jornada 32

  • Palencia-Fibwi Mallorca 20:00

BALONCESTO: LF Challenge, jornada 30

  • Castelló-Azulmarino 19:00

VOLEIBOL: Superliga, play-off (semifinal, 1/3)

  • ConectaBalear Manacor-Guaguas 18:00

BALONMANO: Primera División, jornada 30

  • Mislata-Handbol Mallorca 19:00

HOCKEY: Liga Élite, play-off (semifinal, ida)

  • Espanya HC-Molina Sport 20:00

Domingo, 26 de abril

FÚTBOL: Segunda RFEF, jornada 33

  • Atlético Baleares-Terrassa 12:00
  • Poblense-Porreres 12:00
  • SD Ibiza-Andratx 12:00

BALONCESTO: Primera FEB, jornada32

Noticias relacionadas y más

  • Palmer Basket-Alicante 18:00

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