Flick, antes de medirse al Getafe: "Lamine Yamal nunca había tenido una lesión muscular y debe aprender a leer su cuerpo"

Sin Lamine Yamal el Barça muerde menos, pero la hoja de resultados no invita al desasosiego. Sin el prodigio de Rocafonda el equipo barcelonista ha ingresado siete victorias, tres empates y una única derrota. De cumplirse el porcentaje en los seis partidos que restan para concluir la temporada, la Liga llevará el lazo azulgrana. Los nueve puntos de ventaja, a la espera de lo que haga este viernes el Real Madrid en el espinoso desplazamiento al campo del Betis, permiten afrontar la recta final con cierta calma. Aun sin los lesionados Lamine y Raphinha y un Lewandowski a la baja.

El día antes de enfrentarse al Getafe (sábado, 16.15 horas), equipo de poner el pie fuerte, como caracteriza a los grupos de José Bordalás, Hansi Flick compareció en una rueda de prensa marcada obviamente por la rotura del bíceps femoral de Lamine Yamal. Es la primera lesión muscular de su carrera, como remarcó el técnico germano. "No es fácil ni para él ni para nosotros, Deberá gestionarlo. Y aprenderá de ello. Estará seguramente en el Mundial y volverá más fuerte", dijo Flick, que pidió perdón por llegar 10 minutos tarde.

Flick protesta una falta durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Celta. / JORDI COTRINA / EPC

Flick clarificó la duda de si se hizo la lesión en el lanzamiento del penalti o en la falta previa. "Él notó algo después de la falta, pero creyó que no era nada grave y decidió asumir la responsabilidad del penalti. Quizás sí fue a peor, pero uno debe conocer la sensación. Nunca había tenido una lesión muscular, es muy joven. Debe aprender a leer el cuerpo, es una experiencia más para él y es lo que debe aprender. Tener en cuenta las señales del cuerpo".

El parte médico del FC Barcelona evitó marcar un tiempo de recuperación, como suele ser habitual. Solo anunció que Lamine seguiría un tratamiento conservador, sin cirugía, y que llegaría a tiempo para el Mundial. Al padecer una rotura de grado 2, el tiempo de baja que suele estimarse es entre el mes y el mes y medio. El primer partido de España en la cita norteamericana es el 15 de junio. Llegará a tiempo, pero no llegará rodado.

Calidad suficiente

Pero antes del Mundial al Barça, club que paga el salario de los jugadores, le toca rematar la Liga y el entrenador alemán instó al grupo a superar la ausencia de su jugador más diferencial. "Las lesiones es lo peor pero lo tenemos que gestionar. Quedan seis partidos y queremos ganarlos. Será distinto cada partido. Ante el Getafe queremos tres puntos más", afirmó. "Si falta uno hay que juntar filas. Todos tienen que dar el 100% o más por el equipo y por el resto. Mañana no será fácil, pero tenemos la calidad necesaria para jugar un muy buen partido".

Hansi Flick consuela a Lamine Yamal al sustituirle por lesión / Enric Fontcuberta / EFE

Sin Lamine ni Raphinha, que ni siquiera entra todavía con el equipo, Flick dio muestras de confiar en sus sustitutos. Uno de ellos es Roony Bardghaji, el extremo sueco que apenas ha podido participar ante el tapón que regularmente le pone Lamine Yamal: "Está preparado, por supuesto, ya lo estaba con Lamine sano. Ya lo dije recientemente, está haciéndolo bien y tendrá más opciones de jugar. Aún no hemos decidido si saldrá de titular mañana o no".