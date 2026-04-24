Ciclismo
El ciclista colombiano Cristian Muñoz muere tras sufrir un accidente en una carrera francesa
Redacción
El ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz, de 30 años y perteneciente al equipo Nu Colombia, falleció en la ciudad española de Oviedo, a donde había sido trasladado para recibir atención médica tras sufrir un accidente en una carrera en Francia, informó este viernes la escuadra.
Según el equipo, el deportista murió por "complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura, en Francia".
"Tras la caída, Cristian fue atendido inicialmente en un centro médico, donde recibió manejo de una herida en la rodilla izquierda. Una vez el equipo llegó a Oviedo, España, Cristian fue nuevamente valorado en una clínica, donde el personal de salud detectó una infección de difícil manejo que requirió nuevamente atención especializada", agregó la información.
Victorias en su país
Sin embargo, "en las últimas horas su evolución clínica se complicó y, pese a todos los esfuerzos del equipo médico, Cristian falleció en la mañana de este viernes".
El deportista había nacido el 20 de marzo de 1996 en Ventaquemada, en el departamento de Boyacá, en el centro del país, y desde 2024 formaba parte del equipo de ciclismo Nu Colombia en la categoría Continental.
El equipo recordó que Muñoz obtuvo victorias en etapas de diversas carreras en Colombia y fue campeón de la montaña en el Clásico RCN en temporadas pasadas.
"Quienes lo conocieron recuerdan en él a una persona cercana, siempre generoso con sus compañeros y con un espíritu deportivo que inspiraba a quienes lo rodeaban", agregó el equipo.
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