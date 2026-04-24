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Alcaraz no jugará Roland Garros

El murciano ha explicado en sus redes que la lesión que sufre en su antebrazo no le va a permitir jugar ni en Roma ni en París

Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz. / EP

Albert Briva

Albert Briva

Drama para Carlos Alcaraz. El murciano ha explicado en sus redes sociales que la lesión que sufrió en Barcelona no le va a permitir jugar Roland Garros, lo que ha admitido ser una noticia dura para él.

"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí" ha escrito en su instagram.

Se confirma así el peor presagio con la lesión del tenista español, que tras la última resonancia hecha este viernes, ha visto que es mucho peor de lo que se temía en un principio tras su partido de primera ronda en Barcelona ante el finlandés Virtanen.

Sin corona

El campeón de las dos últimas ediciones se queda así sin poder defender su trono y sin los 2.000 puntos de París, además de los 1.000 puntos de Roma, que le dejarán muy lejos de Sinner. El murciano opta por la precaución y por no forzar su cuerpo, en vistas de una lesión mucho más grave que le pudiera dejar sin el resto de la temporada.

Decisión dura y complicada para el murciano, que tras conquistar este año el último Grand Slam que le quedaba (Open Australia) vuelve a sufrir un revés físico que le frena en seco en el mejor momento de su carrera.

Una lesión que se puede decir ya como la más grave de su carrera, porque hasta el momento es el primer Grand Slam que se va a perder desde su irrupción en el circuito.

Objetivo: hierba

Con la decisión tomada de no jugar más en la gira de tierra batida, el objetivo de Alcaraz y su equipo es poder ponerse a punto para la gira de hierba, con el torneo de Queen's (15 - 21 junio) como el objetivo prioritario ahora mismo para preparar con garantías el asalto a Wimbledon (29 junio - 12 julio).

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Habrá que ver ahora los plazos exactos de la recuperación y si todo va sobre lo previsto para poder tener el tiempo necesario para prepararse de la mejor manera posible antes de volver al ruedo.

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